Omnipresente e omnibenéfica...se quiser

Ao longo da história da humanidade, até hoje nunca existiram tantas variedades de música disponíveis com tanta facilidade a tantas pessoas. Hoje, a música está a ser utilizada para influenciar disposição e emoções e criar meios ambientes que podem manipular o comportamento e sensações. Tornou-se também numa ferramenta que pode promover o nosso desenvolvimento, melhorar a nossa imagem e ajudar a lidar com as vicissitudes da vida.

A industria da música pertence às fontes mais fortes da receita nos países desenvolvidos. Só nos Estados Unidos existem mais de 15 mil estações de rádio que, em conjunto com outras fontes, expõem um americano médio a mais de 1600 mensagens de publicidade em 24 horas, e o efeito de quase todas elas depende fortemente na música que as acompanha.

Já em 1993, 98.5% dos adolescentes americanos ouvia algum género musical e 70% utilizava música como fundo para estudar e mais de 62 milhões de americanos tocava um instrumento ou cantava. Mais recentemente, foi estimado que 75% dos americanos de terceira idade ouve pelo menos uma hora de música por dia. Estes números demonstram que a música passou a ser nossa companheira de uma maneira que não se podia sequer imaginar um século atrás. Mas, enquanto antes da Segunda Guerra a idade média de um ouvinte americano de concerto de música clássica foi de 30 anos, hoje em dia, nos países desenvolvidos do mundo ocidental, essa média situa-se entre 65 e 74 anos, enquanto menos de 6% de jovens com menos de 25 anos têm por hábito assistir a esse tipo de concerto.

É pena existir essa tendência, tal como a perceção de que o gosto para a música clássica é como se fosse uma graduação para a qual o direito confere-se apenas na terceira idade. Seguindo este paradigma, os jovens nunca terão a oportunidade de crescer de mãos dadas com este género musical. No entanto, a música dos “clássicos” tais como Bach e Mozart mantém-se relevante propriamente por ter sido um dos maiores fatores na evolução de todos os géneros musicais, incluindo pop, rock ou até rap. De facto, muitos artistas conhecidos cresceram com um instrumento clássico e esta influência nota-se no estilo e obras de artistas tão diversos como U2, Adele, Avicii, Coldplay e Justin Bieber, entre muitos outros.

É pena porque a adolescência é uma altura em que os jovens exploram os seus interesses e capacidades e a música torna-se numa companheira que os acompanha em todos os seus momentos altos e baixos, funcionando como um refúgio para ocasiões quando não conseguem articular e verbalizar as suas emoções ou pensamentos, nem para eles próprios e quanto menos para os seus pais. A música, nestes momentos, tem a capacidade de influenciar as emoções e a atitude dos jovens, vejamos só a diferença entre um rock suave ou música clássica em comparação com heavy metal ou rap. E particularmente nestes momentos, ouvir a música certa, ou ainda mais imediatamente, tocar um instrumento, pode contribuir para o regulamento das oscilações típicas de humor.

Para além das suas qualidades terapêuticas, o efeito benéfico da música clássica estende-se também a capacidade de reduzir crime. Em 2004, depois de seis meses de terem sido reproduzidas gravações de música clássica nas estações de metro mais problemáticas em Londres, esses locais registaram uma queda de 37% de vandalismo, 33% de assaltos e 25% de abusos do pessoal.

Contudo, a ubiquidade da música traz consigo a tendência de a tomarmos por automaticamente presente e um facto dado, sem pararmos de pensar sobre a educação necessária para a poder criar e reproduzir. É por isso que a importância e perfil da educação formal desta arte estão a ser revistos mundialmente: conforme se revelam cada vez mais e maiores benefícios da música na saúde, psicologia e outras áreas, cresce a procura e com isso a necessidade de a sociedade se encarregar de formar músicos apropriadamente educados.