O Vélix foi ao Porto Santo

-Onde é que fica o Paraíso?

Ficaram a olhar para mim com ar incrédulo. Não sabiam dizer se estaria a brincar ou se a pergunta era mesmo a sério. Mas era a sério. E muito!

Fez-se silêncio. Viam-se olhares cruzados, à procura de uma resposta que parecia óbvia. Até que uma alminha, timidamente, murmurou:

- É aqui...

Não foi preciso dizer mais nada. Todas aquelas crianças esboçaram o sorriso mais lindo do mundo, um sorriso puro, inocente, mas também espontâneo e sincero. E todos aqueles sorrisos só encontraram paralelo no meu. Acompanhando o meu olhar, viramo-nos todos para as janelas e contemplamos o dia. O azul do céu, com umas pinceladas de nuvens brancas, as palmeiras que se divertiam abandonadas ao vento, os ilhéus ao fundo e depois todo aquele mar, majestosamente calmo, sereno... tão convidativo!

Mas depois passou uma sombra pelo nosso olhar. Era uma sombra com uma simples pergunta: porquê? Como pode ser possível que no paraíso, aquelas afortunadas crianças, não façam daquele mar a sua segunda casa? E o mais espantoso, é que eram elas mesmas que colocavam essa questão!

Bem, pelo menos naquele dia, alguém as levou ao mar. Em segurança, descontraidamente, dezenas de crianças foram velejar. Mas foram fazer algo mais do que isso. Foram ver a sua ilha, a sua terra, do lado de lá. E foram divertir-se no mar. No final, isso é o que realmente importa. Criança ou adulto. Só o significado de divertir-se muda com os tempos. Mas a génese, esse momento tão especial, quando conseguimos flutuar em cima do imenso azul, movidos apenas pelo vento e pela nossa perícia, é mágico e tive o privilégio de o presenciar dezenas de vezes!

- Maria?

- Sim?

- Não sei se já reparaste, mas estás a velejar sozinha! Eu já não estou a segurar em nada! Olha, aqui estão as minhas duas mãos!

E depois surge aquele sorriso rasgado, aquela alegria, aquele espanto, como se fosse a coisa mais incrível deste mundo. Não se ouviu nada, nem um som saiu da sua boca, só o suave bater da água contra o casco. A Maria estava a conduzir uma prancha de windsurf mar adentro, em puro êxtase!

No final do dia, arrumamos tudo, já depois de também nós, crianças em corpos de homem, fazermo-nos ao mar. Estávamos esgotados, mas com aquele indiscritível sentimento que experimentamos, sempre que partilhamos algo de tão especial. Pelas nossas mãos, passou tanta alegria, tantos sonhos. Ali na praia, naquela praia, naquele paraíso, a vida ganhou mais um grão de areia dourado de significado. E ficamos com a certeza de que tínhamos deixado uma semente prestes a germinar.

A pergunta subsiste. A resposta não é assim tão complexa. E a solução muito menos.