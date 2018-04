O que faz a família é o Amor

Começo por pedir desculpa aos leitores por apresentar o artigo que se segue, por ventura, aos olhos de muitos, demasiado “lamechas”.

Este não era o artigo original. Esse, era um artigo pesado, de libertação. Só o facto de o ter escrito ajudou, mas ainda não me sinto preparada para o publicar, pois tal significaria reviver sofrimentos e levar outras ao mesmo. Por isso, optei por um registo diferente: a força da natureza e o espírito de sacrifício que faz um ser humano ser pai ou mãe.

Com um pequeno desabafo recente no Facebook, apercebi-me quantas mães/pais sofrem em “silêncio” o facto de serem mães ou pais “sozinhas/os”.

Sofrem pelas suas frustrações, limitações, medos, de não conseguirem dar tudo aos filhos, mas, acima de tudo, o que lhes dilacera o coração é o sofrimento dos seus filhos. Aí parece que tudo o que temos de “mau” vem ao de cima e sentimo-nos capazes de cometer “loucuras”.

É preciso ter calma, e nunca dizer aos meninos “mal” do outro. Com o tempo tudo ficará claro nas suas cabecinhas. Todos pensamos que somos os únicos sujeitos a tais provações, mas afinal e infelizmente somos muitos. Por isso é importante perceber que não estão “sozinhos na luta”.

No fundo, ambos os adultos são “culpados”. Um mais que outro é certo. Mas, no fundo, a escalada das situações aconteceu porque o outro teve a “culpa” de não ter dito BASTA! na altura certa.

O que deve nortear a nossa vida, quando se tem filhos é amá-los, respeitá-los e fazer com que cresçam de forma saudável e feliz.

Contudo, isso não pode significar “escravidão” ou ficar “refém” do outro progenitor, que usa o nosso bem mais precioso para nos chantagear e impedir que sejamos felizes ou que possamos seguir as nossas vidas. A impreterível felicidade dos filhos não pode ter como preço a infelicidade e/ou instabilidade da mãe/pai, porque no final ela também irá sentir tudo isso e não alcançará o que se deseja.

Como tomamos a decisão de dar novo rumo às coisas, a tarefa parece “ciclópica”, onde tudo acontece, e o “mau fundo” do outro vem ao de cima.

A única coisa que podemos fazer é aceitar que teremos que cumprir à risca o que a lei determina, porque só assim as pessoas terão noção das suas responsabilidades e, com sorte, mudam de atitude, fazendo com que tudo corra bem. Até que isso aconteça, muitas vezes será preciso dizer “não”, porque as coisas têm de ser feitas de forma certa.

Mas, nos “entretantos” do confronto que acontece entre adultos, as crianças merecem tudo de nós. Atenção, amor, brincadeiras.

O fazer o bolo e sujar o nariz, ver a felicidade nos seus olhos pelos golos alcançados por nós sermos “maus guarda-redes”, o desenho esborratado mas que é o mais lindo do mundo e que penduramos no frigorífico, o interesse pela história inventada pelas imagens dos livros e que nada tem a ver com a realidade, as canções em inglês que mais parecem em chinês cantadas durante as viagens de carro...

As crianças merecem que todos os dias saibam que são o nosso maior orgulho, que sintam constantemente que os amamos através dos beijinhos roubados, dos abraços com cócegas, do riso pelas suas graçolas...

Precisamos de crianças saudáveis emocionalmente para que sejam adultos equilibrados e responsáveis no futuro. Precisamos de crianças felizes.

A todas as mães (e pais) “sozinhas”, lembrem-se que, no final, no limite... o que faz uma família é o Amor!