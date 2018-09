O porquê do ataque a Santa Cruz

O que está a acontecer não é novo, mas não deixa de ser digno de registo e análise, até para que as coisas fiquem claras.

Tal como já havia ocorrido em outras calendas, agora que 2019 se aproxima e com ele as Eleições Regionais, os partidos voltam a descobrir o caminho para Santa Cruz. Deixam o conforto da via-rápida e entram no concelho com a sobranceria costumeira de quem vem de fora a julga que sabe tudo. Ou, então, de quem vem de fora e quer, a todo o custo, capitalizar votos onde nos últimos anos tem perdido terreno e credibilidade.

Na verdade, só a profunda ignorância pode justificar a tamanha desfaçatez com que opinam, dão ideias, criam mentiras e lançam ataques a quem trabalha e foi eleito com o inequívoco apoio da população, reforçado nas últimas eleições autárquicas. Aqui reside o primeiro erro desta gente: no desrespeito pela vontade popular e pelo rumo que foi democraticamente sufragado.

Assim, e para que fique claro, todas as medidas, obras e opções de gestão expressam a vontade do povo e não do Filipe Sousa e da sua equipa. Sempre disse que apenas sou o executor da procuração que a população me passou, e assim será enquanto tiver esse apoio.

Perante isto, só pode ser risível algumas das críticas que têm vindo a público e outras tantas ideias peregrinas.

Posto isto, lanço um desafio aos partidos nos seguintes termos:

Ao CDS, que pergunte à população se acha exageradas as medidas sociais, e se preferia que essas mesmas verbas fossem canalizadas para as empresas. Mas também não esqueça que as empresas estão de regresso a Santa Cruz com novos investimentos por alguma razão. Basta andar pelo concelho e ver os investimentos a surgirem, a dinâmica dos nossos centros urbanos. É porque se sentem acolhidos e porque sentem que vale a pena aqui investir.

Ao PS, que esteja mais atento e que desça do poder que ainda não tem. Já se vê sentado na poltrona do Governo, e nem se preocupa em estudar os dossiers. Cria empréstimos onde eles não existem e vai alegremente ‘nadando’ na confusão habitual onde historicamente tem estado mergulhado.

Por fim, o PSD, na sua vertente oposição de Santa Cruz e na sua vertente Governo Regional.

Aos de Santa Cruz baixou-lhes, de repente, o espírito do rigor e depressa se esqueceram do mal que fizeram a este concelho. É vê-los num exercício de demagogia a atirar para todo o lado, a pedir papéis disto e daquilo. Mas podem pedi-los à vontade, porque o que nos diferencia é que eles agora existem para provar o rigor e a transparência que para o PSD sempre foi miragem e ficção.

Quanto ao Governo Regional, depois de três anos conseguiu, pelo menos, ser eficaz no fabrico e na síntese daquela que é a marca da sua governação: um cartaz com dois meios aéreos e um barco que já encostou. É um bom cartaz, digo eu. Este Governo tem realmente apenas sobrevoado os verdadeiros problemas e tem encostado os dossiers importante para os madeirenses.

Mas como 2019 se aproxima lá se lembraram dos problemas reais da população e agora é um rodopio de promessas e anúncios. Ele é médicos, ele é apoios sociais, ele é números disto e daquilo. Ou seja, levaram três anos para enxergar o povo, numa súbita clarividência pré-eleitoral que ameaça depois encostar como o ferry.

No que diz respeito a Santa Cruz, este tocante acordar governativo até copia medidas já anunciadas pela autarquia, como é o caso do apoio aos passes dos universitários e do apoio ao pagamento das creches e jardins de infância.

E, eis, em traços gerais, as razões dos súbitos ataques ao nosso concelho e a quem o governa: coisa da época.

Vamos, por isso, continuar a trabalhar, porque há mais vida para além das eleições.