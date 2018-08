O poder, os poderes

O poder, os diversos tipos de poder, permitem subjugar os outros, sejam eles pessoas, grupos, países ou nações, e coloca-los ao serviço dos nossos interesses.

As ferramentas para efectivar esse poder podem ser do tipo militar, pela força, ou mais subtilmente através dos credos, da religião, das ideologias, das emoções ou de instrumentos económicos. Independentemente da época que quisermos considerar.

Muda a tecnologia e o modo de a realizar, evolui a ciência, mas a ambição de domínio sobre o próximo é intemporal.

Apesar de quase todos nós pensarmos que somos livres, que escolhemos o nosso destino, seguimos os nossos gostos, determinamos o nosso modo de vida, vestimos o que queremos vestir, comportamo-nos como queremos, comemos o que gostamos, usamos o nosso tempo livre a nosso contento, somos, inapelavelmente, induzidos a adoptar acções, visões e atitudes, por muito que nos custe admitir.

Impõem-nos formas de vida, modos sociais, ideologias, comportamentos.

Ainda mais numa época de marketing, de “pós-verdade” e de “fake news” em que vivemos, é muito difícil conseguir viver sem sofrer as constantes pressões do nosso meio ambiente cada vez mais globalizado.

Os profissionais da política conhecem, perfeitamente, o fenómeno. Sendo a política “a arte, doutrina ou opinião referente ao governo dos Estados” e uma “actividade dos que governam ou aspiram governar os assuntos políticos”, tal é conseguido através do governo dos destinos dos seus concidadãos.

Daí que as estruturas de tomada de poder organizadas se sirvam, sem qualquer pejo ou pudor, da mentira, do embuste, da hipocrisia e dos jogos de influência, procurem rebaixar os adversários políticos sem qualquer consideração, porque qualquer medida contra eles adoptada é considerada legítima, desde que sirva para os debilitar e expulsar do poder ou impedir que constituam uma séria ameaça ao poder próprio.

Cada partido ou agente político olha exclusivamente para o seu próprio interesse, embora utilizando um discurso “politicamente correcto” de defesa dos interesses das populações, do povo.

Sem chegar ao extremo de considerar que todos os políticos e todos os partidos são iguais e igualmente maléficos, mentirosos e egoístas, o facto é que diariamente somos confrontados com notícias e atitudes de políticos e de governantes que nos fazem duvidar da bondade e, mesmo, da inteligência da espécie humana em geral e dos próprios em particular.

Não nos devemos espantar com esse facto. A ambição, a mentira e o conflito são consubstanciais à natureza humana e à realidade social por serem os produtos inevitáveis da diversidade de interesses, percepções, credos e culturas.

Não nos devemos espantar mas devemos estar atentos.