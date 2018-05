O Novo Hospital e a minha sogra de 94 anos

No dia da Mãe, fomos almoçar à espetada e seguiu-se uma poncha. De regresso a casa e ao passar por Santa Rita, a sogra diz-me que gostava de ver o « brilho dos meus olhos quando o Hospital estivesse pronto». Quando lhe falei que a obra só estaria concluída em 2024, reflectiu um pouco e perguntou quando entrariam as máquinas no terreno... Disse-lhe que se o Costa mandasse os 170 milhões que prometeu o ano passado, teríamos início da obra em Maio/Junho de 2019.

Aqui , a sogra ficou mais contente. Sorriu. Sim para o ano ainda estarei viva de certeza, para ver o começo da obra e ver o brilho nos seus olhos. Gostei tanto desta história que as lágrimas vieram-me aos olhos, para molhar a esperança e a ternura. Falou nas idas ao Centro de Saúde, por vezes não dizia quando era a consulta para chamar um táxi e ir só para sentir-se viva... a atenção dos enfermeiros, do médico... e depois ir à Farmácia aviar os medicamentos. Depois uma ida ao supermercado e apanhar o táxi de volta a casa... e o taxista a levar-lhe as compras à porta de casa... Contou-me que já tinha estado Hospitalizada , que foi muito bem tratada, mas que viu que havia dificuldades com as instalações, a «bicha» para tomar banho.... e queria que no futuro todos tivessem melhores condições para os doentes e para os trabalhadores. Já não vai ser para mim , comentou, mas fico feliz porque será melhor para todos. Deixar para todos, tudo de melhor.

Aquando da visita à Madeira dos Deputados da Comissão de Saúde da Assembleia de República, e a ida ao terreno, em Santa Rita, durante a exposição que fiz no adro da Igreja, contei esta história e pedi a todos para ajudar a minha sogra a ver o brilho nos olhos do genro.

Ando nisto, dos Projectos Hospitalares, desde 5 de Junho de 1975, mas o futuro Novo Hospital da Madeira, é um pouco como ver nascer o meu terceiro filho... Sim um filho feito com gosto como cantava a Simone de Oliveira na ‘Desfolhada’.