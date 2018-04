O lodaçal avança...

Desde Londres à Madeira, ou de Walvis Bay até à Cidade do Cabo há uma uníssona voz de madeirenses da Diáspora, que clamam por Cafôfo, ora ensurdecendo a pacatez das latitudes da contemplação, ora esmagando o frenesim cosmopolita, ao som de trombetas angelicais e seres de luz que desenrolam a aveludada passadeira. Verdugos, duendes e demais prodigiosos caceteiros, carregam em procissão nauseante, o pavão na padiola ornamentada de flores odoríficas, distribuindo calorosos afectos que Marcelo tenta em vão, copiar. Na facção bandoleira dos traidores da autonomia regional, constam caciques, cabreiros, mezinhas “bio” – livres do glifosfato, mas sequiosos dalgum subsídio público – e demais ruama oriunda das esquinas enceradas por pajens desocupados, que trilham a sua rude peregrinação em ruidosas alvíssaras. Ditam professias que chegará este Messias ressuscitado para nos salvar do jugo alaranjado. Espera-nos o Paraíso madeirense donde jorrará mel e leite que escorrerão pelas montanhas polvilhadas de gado. O novo hospital; o ferry; o drama dos madeirenses refugiados da Venezuela; a vinda de várias “low-costs” e o fim dos ventos no aeroporto, serão mazelas imediatamente resolvidas, após a entronização deste superlativo independente em gestação, nas alugadas entranhas socialistas cujo clímax será revelado ao Mundo, no Ano da Graça de 2019.

Os escolhidos pelos deuses, têm uma missão mártir de se darem pelo seu povo devoto. O rebanho está confiado a uma delegação comandada por Lisboa. Os protagonistas bíblicos impunham as mãos investidos de poder. Estes novos heróis regurgitam afeições. Lúcifer é de facto senhor de muitos artifícios.

Porque sei do inaudito desvario que vai na minha cidade, não gostaria que toda a Região fosse (des)governada por estes socialistas híbridos, que nada mais são do que capatazes “assalariados”, ao serviço dos interesses centralistas de Lisboa, que traem os madeirenses sob opacas agendas.

A recente denúncia dum dirigente do partido JPP, sobre a alegada “compra” de militantes por parte deste “novo” PS, (mesmo após aquele encontro manhoso de António Costa com um dirigente deste partido gaulês), evidencia o quilate daquela malta quando lhe cheira a poder em que se viciaram, tal como o delírio das piranhas quando sinalizam sangue, nalguns rios da América do Sul.

Há ainda algum tempo para sermos mais exigentes, e não nos deixarmos anestesiar por efémeras simpatias que deixam já escapar, tiques ditatoriais.

Era de chorar prostrado na soleira da porta, que algum dia viéssemos a sentir saudades de quase quatro décadas de boçalidade - porém - autonomista, substituída por uma trupe de imberbes lacaios de alma vendida a Lisboa.