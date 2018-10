Á entrada do tribunal constata-se um grande aparato policial condicionando o trânsito e até pessoas por onde o carro celular irá passar até entrar no edifício Os guardas de óculos escuros cingidos ao rosto, com postura intimidatória, empunhando metralhadoras ligeiras, olhavam em redor com ar sobranceiro como a querer dizer que a sua missão era extremamente séria.

Um grande aglomerado de pessoas, predominantemente jovens em idade escolar, apinhava-se à entrada da sala de audiência que se adivinhava exígua para tanta gente. Uns quase sentados no colo dos outros, por receio de serem convidados a sair, lá foram se acomodando mas aqueles que não conseguiram lugar sentados foram mesmo obrigados a sair, pelo funcionário judicial, com a justificação que não poderiam assistir ao julgamento de pé. O funcionário , perante a exiguidade da sala e da inexistência de lugares vagos, pergunta se alguém estaria disposto a dar o seu lugar a um jornalista já que este se encontrava ali em serviço de reportagem sobre um caso mediático. Ninguém arredou pé mas as pessoas comprimiram-se até arranjar um lugar para o jornalista que mesmo em condições precárias lá levou a cabo a sua missão de informar.

Todos se levantam à entrada do coletivo de juízes que se prepara-se para o julgamento de um crime de violência doméstica no qual a companheira havia sucumbido aos golpes fatais de uma faca de cozinha.

Os causídicos, acusação e defesa, acompanhados pelas estagiárias, desentendem-se quanto ao lugar a ocupar e foi necessário a argumentação do juiz presidente para que este pequeno desentendimento fosse sanado.

Entra finalmente na sala o arguido ladeado por três agentes e toma lugar na cadeira em frente do coletivo de juízes e logo um forte dispositivo de segurança é montado com um guarda à entrada do tribunal , outro entrada da sala de audiência, outro nas costas do arguido, outro a curta distancia do lado esquerdo e um quinto posicionou-se do lado direito do recinto que se revezavam periodicamente. Isto deverá ser o procedimento protocolar já que em meu entender não seria necessário tanta segurança.

A juíza presidente, após fazer a leitura do processo criminal, elucida o arguido dos direitos que lhe confere a lei entre os quais o direito de não responder ao interrogatório.

O arguido prescindiu de tal direito e segue-se um longo e penoso interrogatório que se prolongou por duas horas e meia, no qual se notou nitidamente a tentativa do homicida justificar o ato tresloucado que havia cometido e até, por vezes, imputando também há vítima algumas tentativas de agressão das quais se havia defendido mas,infelizmente, a força masculina prevaleceu e culminou com a morte da mulher. O juiz tenta apurar os factos e a verdade porque num caso de violência doméstica existe muitas agressões verbais e físicas que o magistrado procura entender até onde chega a dose de culpa das partes envolvidas, vítima ou agressor, mas que neste caso específico, e muitos outros, acaba em tragédia.

Após a longa sessão a juíza dá-a por encerrada e agenda nova data para prosseguir o julgamento o que veio a acontecer poucos meses depois com a leitura da sentença que culminou com 23 anos de prisão efetiva. Eis o desfecho de uma mistura altamente inflamável, paixão e ciume.

É este o calvário que um agressor terá que percorrer por um crime passional. É este ato irreflectido que vai pôr fim à sua vida de cidadão livre para tornar-se um criminoso. Este é um ato impensado cometido no calor de uma discussão que na maior parte das vezes acaba com danos colaterais já que, além de um ser humano atirado para trás de uma grade durante grande parte da sua vida, existe uma vítima mortal atirada para uma campa fria de um cemitério e ainda vitima também os filhos de ambas as partes. O filho da vítima mortal fica órfão de mãe e é-lhe atribuído uma indemnização por danos morais e patrimoniais, porém o filho “órfão” do pai, agressor, ficará também marcado por danos morais e materiais mas nada recebe. Além disso duas famílias ficam traumatizadas e jamais esquecerão tão triste episódio para o resto das suas vidas. Esta lição de vida ensina que mais vale ser comedido e racional nas paixões escaldantes.

Caro leitor esta é uma história de violência doméstica, tal como tantas outras, e acontece perto de si.