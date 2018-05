O “inimigo” que afinal é amigo

De uma assentada, vem o primeiro-ministro desfazer o mito do inimigo externo, que muito discurso tem rendido à bancada do PSD, na Assembleia. E agora? Agora implicam com prazos, já que os argumentos a isso ficaram reduzidos.

Quando o governo regional não consegue ou não tem interesse em resolver os problemas, remete a responsabilidade e as culpas para um inimigo externo. Tem sido assim a estratégia dos que se afirmam autonomistas, mas cujo comportamento por vezes resvala para a birra.

Aliás, até com o espaço para o encontro entre o primeiro-ministro e o presidente do governo regional implicaram, numa demonstração clara de querer desviar as atenções do essencial: os problemas da Madeira que ainda estão por resolver. António Costa, numa atitude pragmática e de bom senso, cedeu à exigência de que o encontro de ambos não se realizasse no Palácio, da tutela da República. E porque para António Costa o importante é “resolver os problemas” da região e dos seus habitantes, não alimentou polémicas desnecessárias.

O primeiro-ministro veio à Madeira afirmar e demonstrar que não é inimigo dos madeirenses. É o primeiro-ministro de todos os portugueses, respeitando as autonomias, sem se imiscuir nos assuntos da Madeira, mas antes, garantir que haja condições para a resolução dos problemas com que se debatem os madeirenses. Veio demonstrar a solidariedade da República.

Naturalmente, não estávamos à espera que trouxesse a calendarização dos compromissos, mas a afirmação perentória da assunção desses compromissos. E lembro, os 50% da despesa de construção do novo Hospital e equipamentos e o lançamento do concurso público internacional ainda este ano; a assunção das dívidas dos subsistemas de Saúde ao SESARAM apuradas até maio de 2016, num montante global de 17 milhões de euros; a disponibilidade para fazer reduzir a taxa de juro que a Madeira paga aos seus credores; a defesa do Centro Internacional de Negócios; a garantia da continuidade territorial, independentemente do modelo de mobilidade que for adotado, investimentos para a recuperação das esquadras da PSP, entre outros.

Não será ainda suficiente; queremos mais. Com certeza, mas mude-se de estratégia. Hostilizar pode já não ser a melhor opção.