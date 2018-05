O imposto dos tomates *

João do Canto era um pobre caseiro madeirense, no início do século XIX. Tal como os outros agricultores, este camponês tentava vender alguns dos seus parcos produtos à porta da igreja ao domingo ou no mercado. Um dia, ao final da tarde, João do Canto apanhou alguns tomates da sua horta e, logo de madrugada, pôs-se a caminho da cidade, a pé, para tentar receber alguma moeda ao vender os seus tomates.

Imposto

Logo que chegou ao mercado, ainda nada tinha vendido, o tesoureiro da câmara apareceu e exigiu o pagamento de um imposto por estar ali a vender produtos agrícolas. O pobre caseiro lamentava: Não tenho dinheiro, agora que tentava receber alguma moeda, sou eu que ainda tenho de pagar?!

Quando o tesoureiro se preparava para apreender os tomates, o camponês perdeu a cabeça, enfiou o cesto de tomates na cabeça do funcionáro.

A prisão do caseiro

No mesmo dia, quadrilheiros prenderam João do Canto por ordem do presidente da câmara, que na altura tinha poderes para prender malfeitores. Levado à presença do juiz, o pobre caseiro justificava-se: - Eu plantei, reguei, mondei, tratei dos tomates durante muitas semanas. Ontem, apanhei-os e transportei-os a pé, longa caminhada de madrugada, nada dormi, tudo isto para conseguir alguma moedinha. É justo que eu tenha que ficar sem os tomates, por não ter dinheiro para pagar imposto?!

Dilema do juiz

Todos têm de pagar imposto, é o que diz a lei. Se o agricultor nada pagou, o tesoureiro cumpriu a lei e o seu dever em confiscar os tomates. No entanto, o juiz ordinário, nomeado entre os homens bons do conselho, era uma pessoa sensata e conhecia bem o sacrifício dos pobres caseiros. Enquanto meditava sobre qual a sentença a proferir, o juiz pensava: “A lei deve estar ao serviço do povo e não o povo ao serviço da lei”.

A solução encontrada foi inesperada. Uma alma misteriosa pagou todas as despesas (o imposto, as multas e indemnizou o tesoureiro) e o pobre caseiro saiu em liberdade sem perceber o que lhe aconteceu. De regresso a casa, João do Canto continuou a remar contra a sorte, pois quase tudo lhe corria mal. Só muito mais tarde percebeu o que se tinha passado na cadeia: Alguém tinha contas a acertar com o seu destino.

*) Baseado numa passagem do romance JOÃO DO CANTO, Ed O Liberal, 2015.