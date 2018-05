O Futebol será isto!?

Cresci a jogar – nunca de forma profissional – Futebol e a gostar – sempre sem fanatismos – de o ver e viver. E comecei a gostar de Futebol mesmo (e muito) antes de ter um clube – vincadamente – do coração.

Lembro-me – embora não como se fosse ontem, pois o tempo passa – do talento, não vertido em vitórias, da equipa do Brasil do Mundial de 82, do brilharete da nossa selecção no Europeu de 84, a que se seguiu a vergonha de Saltillo em 86, o mesmo ano em que Maradona subiu – “ao soco”, mas com um infindável talento – aos céus.

Também não me esqueço da conquista da Taça dos Campeões pelo Porto em 87, quase repetida pelo Benfica no ano seguinte, dos títulos de campeão mundial ganhos em Riade e Lisboa (89 e 91). E lembro-me – nestes casos, como se fosse hoje – da final perdida – e que contava ganhar – no Euro 2004, bem como do título europeu – que não acreditava ser possível ganhar – de 2016.

Para mim, o Futebol é (ou era) isto!!

Desporto, espectáculo, suspense, competição, emoção, desilusão, felicidade, companheirismo, família e união, ainda que entre “opostos”.

E foi este “amor ingénuo” pelo Futebol – que me foi passado pela via familiar – que tentei passar aos meus filhos, mas que, infelizmente, começo a perder.

Nunca quis saber (nem soube) o nome, a classificação, a naturalidade ou a preferência clubística dos árbitros. Nunca quis acreditar que os jogadores, ou outros actores “da bola” se movessem apenas por dinheiro, ou que os clubes ou selecções que, (mais ou menos) transitoriamente, se conseguiram tornar hegemónicos, deviam o seu sucesso ao “sistema”, ou a práticas de corrupção.

Não percebo que apenas possa usar o cachecol do meu clube nos jogos em casa, que não possa ver um derby sentado ao lado de um “rival” e que se enfiem grupos de adeptos em “caixas de segurança”. Tal como não compreendo que seja permitida a existência de claques que “assistem” aos jogos de costas voltadas para os mesmos, nem que os membros das mesmas sejam autorizados a entrar nos estádios mais armados do que os operacionais do Daesh. Não aceito que se pretenda/admita ganhar a qualquer custo e sem olhar a meios, nem concebo que alguém se deixe “comprar” para perder, ou necessite de incentivos “especiais” para ganhar.

Por tudo isto, peço a todos os “cartilheiros”, “paineleiros”, “domadores de toupeiras”, “especialistas da comunicação e/ou da arbitragem”, “directores de comunicação”, “comissionistas”, “mercenários”, “paladinos da verdade desportiva e do vídeo-árbitro”, “dirigentes-adeptos”, “dirigentes-profissionais”, “traficantes de jogadores, de treinadores e de influências”, “delegados e observadores”, “inclinadores de campos”, “corruptores” e “corrompidos”, “facilitadores”, “redactores de denúncias anónimas”, “chefes de claque, ultras e hooligans” que deixem o Futebol para quem realmente gosta dele.

O (verdadeiro) Futebol não vos pertence, nem é isto em que vocês o pretendem (ou conseguiram) transformar.