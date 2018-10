Disfarçado de preocupação ambiental, o fundamentalismo anti-automóvel está, mais uma vez, consagrado numa das alterações constantes da proposta de orçamento de estado que o governo nacional nos brindou. Mais concretamente: com a tributação autónoma sobre os gastos de veículos automóveis, motos e motociclos!

Ao contrário do que os governantes regionais andam a insinuar e a afirmar, trata-se dum sinal evidente da preocupação que o governo central revelou com aspectos culturais e tradicionais endémicos da nossa região autónoma!

Para os mais alheados desta temática, direi apenas que a tributação autónoma é o imposto que incide, mormente, sobre as despesas com os automóveis ligeiros de passageiros e que tinha uma carga fiscal que começava em 10% e atingia 35%, duplicando em caso de prejuízo fiscal. Quanto mais caro fosse o carro, maior era a taxa! Agora a proposta pretende tributar, no mínimo, a 15%, para os veículos até € 20.000,00.

Não vale a pensa entrar pela análise da necessidade de um carro numa empresa. Os gerentes e trabalhadores podem ir de táxi, uber, tuk-tuk, skate, hoverboard, triciclo, diciclo, trotineta, bibicleta, carreta, corsa, carro de cesto, etc etc. Uma infinidade de soluções que o mercado oferece para ultrapassar a forte penalização que aí vem. Não recomendo as vias marítima nem aérea, até porque não são concorrentes com a automóvel (...e estão cada vez mais fechados!).

E aqui é que está o grande contributo que o governo nacional teve para com a nossa região. O governo regional quer fazer do Porto Santo uma ilha limpa, onde só circularão veículos eléctricos, acabando com a poluição proveniente dos derivados do petróleo. O governo nacional aproveitou a ideia e deu-lhe nova vertente: aos teimosos no consumo de automóveis movidos a combustíveis fósseis aplica-lhes uma taxa proibitiva. No caso da Madeira, com uma grande recuperação das velhas tradições: o “cambóio”, o velho carro de madeira, o carro de cesto, as corsas e as carretas recuperam o lugar que as modernices dos tempos actuais lhes tinham retirado, com benefícios mais do que evidentes para a saúde dos cidadãos e do ambiente.

Não me venham com o aumento da carga fiscal! O aumento da receita fiscal ficou-se a dever ao consumo dos turistas que nos visitaram, aos desempregados que passaram a contribuintes, ao crescimento da economia, etc., etc.!

Por outro lado, o governo regional já tinha brindado as pequenas empresas com uma redução no IRC, no máximo anual, de € 150. (Ofereceu um café... nos dias úteis!) E, segundo consta, já deu início aos preparativos para adaptar as vias públicas, com uma faixa de rodagem para os veículos a recuperar.

Esperemos pelo orçamento regional. A ver se “a autonomia política, administrativa, financeira e fiscal da Região Autónoma da Madeira”, consagrada no Estatuto Político-Administrativo não alinha pelas políticas de saque fiscal sobre tudo o que se auto-move... É que, para a significativa maioria das empresas, o carro é um indispensável instrumento de trabalho e, sobretudo, fique bem claro, não é o carro que confere dignidade ao utilizador!