O Funchal em 10 minutos

O tempo é relativo. Há minutos que levam horas a passar e horas que passam em segundos. Já o tempo perdido é absoluto. Depois de perdido nunca mais o recuperamos. Para a Câmara do Funchal o tempo é uma anedota. Por sinal, de mau gosto. Dizem-nos que atravessar a cidade, em hora de ponta, leva 10 minutos. Nas horas mais calmas, 3 ou 4. Ninguém achou piada. Não tem muita graça ficar meia-hora preso no parque subterrâneo do Anadia ou adivinhar se a Rua do Bom Jesus estará aberta ou fechada. Mas a Câmara insiste. Jura por tudo. O Funchal não tem um problema de trânsito! E ninguém acredita. Especialmente depois de, pela manhã, perder 20 minutos a vir da Ajuda até ao centro da cidade, e ter a certeza que, ao final do dia, a viagem de regresso será bem pior. E ainda nos vêm falar de “smart cities”, parquímetros inteligentes ou bicicleta eléctricas? Só pode ser anedota. O Funchal tem um problema no trânsito, porque é uma cidade gerida em cima do joelho. E nesse aspecto, a Câmara acaba por ter razão. O trânsito não é problema, é consequência da falta de planeamento. Na Rua João de Deus, os estacionamentos apareceram do dia para a noite, numa semana passaram de gratuitos a pagos e, até hoje, ninguém sabe se são provisórios ou definitivos. Isto é falta de planeamento. Na Rua do Bom Jesus, as obras começaram a 26 de Março, supostamente acabariam a 26 de Junho e já vamos em Novembro e não há fim à vista. Especialmente, depois da Câmara, por se ter esquecido das árvores que prometeu plantar, ter destruído parte da obra já feita. É, ou não é, falta de planeamento? Na Rua Fernão de Ornelas, apressaram-se a começar as obras para encerrar a rua e a publicar um inquérito que garantia a satisfação dos comerciantes. Mas ainda vão avaliar a melhor forma de escoar o trânsito que deixará de passar por ali. A julgar pelo bloqueio diário da Rua do Carmo e da Rua do Ribeirinho de Baixo, não vai correr nada bem. Mais uma vez, falta de planeamento. Ainda assim, o principal reconhecimento de incapacidade vem da própria Câmara, quando, em hora de ponta e em vários pontos da cidade, desliga os semáforos e chama a polícia para gerir o trânsito. A este ritmo, mais vale fechar de vez o Funchal. Ao menos, as pessoas saberão com o que contar.