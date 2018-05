O direito de retenção e a hipoteca – Por quem os sinos dobram?

Contrariamente à visão do poema de John Donne, no que se refere ao direito de retenção, a prevalência deste direito sobre os restantes tem, necessariamente, de representar uma vantagem. Não se pretende um resultado paritário e uno, mas antes uma hierarquia que é importante assegurar.

Ora, o direito de retenção, sobre o qual aqui nos debruçamos, está previsto no artigo 755º, nº. 1, alínea f), do Código Civil e, por via dele, é aplicável ao “...beneficiário da promessa de transmissão ou constituição de direito real que obteve a tradição da coisa a que se refere o contrato prometido, sobre essa coisa, pelo crédito resultante do não cumprimento imputável à outra parte, nos termos do artigo 442º”.

O que é a “tradição da coisa”? A tradição da coisa, a que também se dá o nome de traditio, é um pressuposto indispensável do direito de retenção e que se configura como o poder de facto sobre o bem que o promitente vendedor conferiu ao promitente comprador, ou seja, como um conjunto de actos materiais ou simbólicos demonstrativos do controlo sobre a coisa.

Assim, no caso de celebração de um contrato-promessa de compra e venda de um prédio urbano, o promitente comprador, que receba a chave do imóvel e para lá vá viver, goza de um direito de retenção no caso de incumprimento por parte do promitente vendedor. O que lhe vai dar direito a ser ressarcido com prioridade relativamente aos restantes credores – artigo 759º, nº. 1 do Código Civil.

E muito importante: o direito de retenção sobre bem imóvel tem prioridade sobre a hipoteca, ainda que registada anteriormente! Neste caso, o promitente comprador tem prioridade, por exemplo, sobre as instituições bancárias que tenham a sua hipoteca registada. Aqui está um bom exemplo de protecção e garantia atribuído pelo nosso sistema jurídico, contrariando os interesses de um grande lobby económico como é a Banca.

Diga-se, ainda, à laia de apontamento, para dissipar algumas confusões, que a aplicação do artigo 755º, nº. 1, alínea f), do Código Civil não depende de o promitente comprador ser ou não um consumidor. O facto do legislador se referir à tutela dos consumidores no preâmbulo do diploma que consagrou o direito de retenção não é decisiva, correspondendo, apenas, à referência a uma das situações socialmente mais relevantes e não justificando, por isso, uma interpretação restritiva. Assim, qualquer situação de detenção pelo promitente comprador, mesmo que este não seja consumidor, está contemplada pela referenciada alínea – neste sentido o esclarecedor Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, datado de 16/2/2016.

Já se for declarada a insolvência do promitente vendedor, existem diversas particularidades a levar em linha de conta, como o facto de se ter verificado ou não a resolução do contrato com antecedência face à declaração de insolvência e, caso não se tenha verificado essa resolução, o facto do promitente comprador ser ou não consumidor.

Posto isto, para terminar, em resposta direi que, no contrato-promessa de compra e venda, “os sinos dobram” pelo direito de retenção que, no panorama do direito dos nossos dias, é fundamental na luta por mais e melhor justiça.