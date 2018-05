O dinheiro dos outros

É fácil resolver os problemas com mais dinheiro. Especialmente quando esse dinheiro é dos outros. Um banco está falido? Não há problema, passamos a conta para os contribuintes. O Governo não contratou meios aéreos para combater incêndios? Não temam, confiscamos os aviões de empresas privadas e fica resolvido. Há um problema no mercado de arrendamento? Simples, acabam-se os despejos de inquilinos e quem for proprietário de uma casa desocupada é obrigado a arrendá-la. Afinal, governar é mais fácil do que parece. Pelos vistos, também se assemelha muito com o PREC, ao tempo em que as ocupações eram lei e em que o rumo ao socialismo tudo justificava. O problema é que estamos em 2018, a crise do arrendamento é bem real e a solução do Partido Socialista só vem agravar a situação. Simplificando, o mercado de arrendamento é como outro mercado qualquer: quanto maior for a oferta, menor será o valor de um produto, ou seja, quanto mais casas existirem para arrendar, menor será a renda mensal de cada uma delas. Sabendo que há cada vez maior procura por casas para arrendar, com o consequente aumento das rendas, o Partido Socialista aponta três soluções principais. Primeiro, os contratos de arrendamento mais antigos passarão a ser vitalícios. Segundo, as casas que não estejam habitadas podem ser requisitadas pelo Estado para o arrendamento. Terceiro, as associações de moradores podem propor aos municípios a requisição de casas desabitadas para arrendar. Bem-vindos ao novo Verão Quente! Parece ficção, mas é bem real. Em vez de comissões de trabalhadores a ocupar empresas, teremos grupos de moradores que varrerão as ruas à procura da casa que lhes der mais jeito. Ao mesmo tempo, serão cada vez menos as casas no mercado, porque nenhum proprietário se arrisca a arrendar a sua casa de forma vitalícia e sem a garantia de que pode despejar quem não lhe paga a renda. No final, ninguém sai a ganhar. Os senhorios terão poucos incentivos para investir nas suas casas, os inquilinos terão cada vez menos casas para arrendar e as cidades ficarão cada vez mais abandonadas e envelhecidas. Ninguém duvida de que a falta de casas é um problema. O que não é aceitável é que o Partido Socialista queira resolvê-lo – apenas – à custa da caridade obrigatória dos proprietários.