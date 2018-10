O desrespeito e a mesquinhez alheia são coisas que aleijam

Confesso que ainda não li o último livro de Ricardo Araújo Pereira- Estar vivo Aleija- no entanto o seu título alertou-me para várias realidades na comunidade que nos rodeia.

A política é, evidentemente, uma área que suscita paixões. Independentemente do espectro político que consideramos mais adequado, todos aqueles que têm a possibilidade de exercer um poder público defendem as suas opções como as mais racionais, aquelas que são as melhores para a comunidade. E eu acredito que, em norma salvo honrosas excepções, os actores políticos tomem a melhor opção em ponderação sobre os vários assuntos.

No entanto, não me deixa de criar estupefacção como é que certos decisores políticos se posicionam perante certas alarvidades. Alguém que promete dar 132 ME seja para o que for e na prática vem dar 46ME, além de ser um chico-esperto é um tipo que não merece defesa nem se pode confiar. Para além de não honrar a palavra dada. Ainda assim, eu até admito isso, a quem não é de cá. Quem nunca teve ligações à Madeira, a não ser o contacto com hotéis de 5 estrelas proporcionados pelo amigo que pôs no Conselho de Administração de uma empresa que não cumpre com a Madeira, vai lá perceber a necessidade insular de existir um Hospital Central, uma solução para o aeroporto ou um ferry todo o ano. Ele chega e vai-se embora e como bom político nacional que é, nem sai do Hotel para conhecer a realidade.

Situação diferente são aqueles que cá pelo burgo defendem essa gente. Qual é a defesa possível a alguém que ignora os madeirenses desta forma. Como é que há um candidato que tem a distinta lata de dizer que agora não há desculpas para não se construir o novo Hospital quando o seu líder dá 1/3 do que prometeu? Como é que essa mesma pessoa consegue no espaço de 45 minutos no mesmo programa noticioso, dizer que o Governo Central cumpriu com a Madeira- quando na verdade dão sensivelmente 90 ME a menos- e depois vem criticar a falta de dinheiro na renovação dos centros de saúde? Mas sou eu que enquanto madeirense me sinto gozado?

Toda a gente é livre de participar no Partido que quiser e fazer a política conforme acredita, agora não goze com a cara dos seus conterrâneos. O sentimento parolo de que tudo o que vem de fora é bom, tudo o que é diferente é melhor só nos enfraquece enquanto Povo. Independentemente do apreço pessoal que se tenha por quem o compõe, não deixa de ser verdade que o Governo Regional da Madeira tem vindo a cumprir grande parte do seu programa. Umas medidas foram melhor concretizadas que outras, mas em momento algum poderão dizer que as grandes questões não foram solucionadas. Se devia haver barco o ano inteiro? Sim. Agora pergunto, onde andou a reivindicação socialista para que o seu Governo pagasse a linha marítima? Para o Governo Central no que à mobilidade marítima diz respeito, os madeirenses são uma espécie de Jesus Cristo- Ou andas sobre a àgua, ou então ficas a ver navios. Não fosse o PSD, ficávamos a ver navios o ano inteiro.

Nas questões que nos diferem, é legítimo que discordemos. Que apresentemos propostas diferentes e quem tem mais votos leva a sua a avante. A vida é assim. Agora, caro leitor, o que é que aqueles que são hoje oposição regional têm de diferente para apresentar? Apenas e só o tamanho da sua estupidez em causas que são essenciais para o futuro da Madeira. Se os murros na mesa dos ditos fossem tão fortes, como tudo o que fazem para dificultar a vida ao Governo da Madeira, já havia Ferry ano inteiro, viagens aéreas a 86 euros, um hospital inaugurado e quase não existiam juros da dívida. Já viu como o desrespeito e a mesquinhez dos outros o aleijam? Em 2019 não os premeie.