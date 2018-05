O Criador “matou” a sua Criatura

O Dr. Alberto João Jardim é uma figura incontornável da política portuguesa e madeirense e a sua memória, sem dúvida, perdurará na Região. São muitas as opiniões sobre a sua pessoa, mas permitam-me acrescentar uma área da sua actuação pouco analisada, que é a saúde. E daqui surge a pergunta: Qual o papel do Dr. Jardim no estado da saúde regional?

Os cuidados de saúde na Madeira durante o Estado Novo eram limitados e, acima de tudo, de acesso condicionado, quer pela escassez de recursos públicos disponíveis, quer pelos custos de um acesso à medicina privada, à data não devidamente comparticipada.

Com a regionalização e o crescimento económico passou a haver recursos próprios e nacionais para investir na saúde. O então novo Hospital Cruz de Carvalho complementava o vetusto Hospital dos Marmeleiros. A inexistência de numerus clausus no final dos anos 70 propiciou que mais médicos e com mais diferenciação exercessem na Madeira. No final dos anos 90, negociou finalmente com o Sindicato Independente dos Médicos um coerente e eficaz programa de fixação de médicos na Madeira, mais abrangente que o açoriano e do que o do interior continental. Se bem que politizada, a área da saúde gozava de uma menor partidarização quando comparada com a educação ou a segurança social. Os médicos e enfermeiros poderiam ser nomeados em cargos intermédios sem o cartão laranja, isto desde que não assumissem oposição às políticas do governo.

Jardim criou uma rede de centros de saúde, se bem que mais baseados em critérios políticos do que numa gestão racional. Iniciou-se a prevenção da doença, o programa de vacinação, de saúde materno-infantil e de qualidade organizacional. O sistema convencionado lançado pelo Dr. Nélio Mendonça ainda hoje permanece e, se bem que deficitário, complementa e minimiza as deficiências do sistema público de saúde.

Jardim lançaria em 2005 a sua maior cartada da saúde: a construção do novo hospital para substituir os dois atuais. Viviam-se momentos de inovação e de uma salutar autocrítica, alguns serviços do SRS chegaram inclusive ao topo nacional. Assim, o SRS criado por Jardim, cresceu, modernizou-se e no final dos mandatos de Filomeno Paulo e Manuel Brito atingiu o seu apogeu.

O ponto de viragem aconteceu em 2007, após as eleições que lhe deram a maior maioria de sempre. Jardim terá sido desautorizado em algumas decisões de gestão hospitalar, de alguma desconsideração pela classe que sempre acarinhou bem, como começou a sentir o aperto financeiro que antecedeu a Troika. Decidiu então apertar o controlo político sobre todo o sector da saúde. Para tal escolheu Miguel Ferreira como instrumento de “punição” à classe médica e de enfermagem, tornando-se o inspirador de uma nova política de saúde.

Desistiu do novo hospital, tentou “moldar” a saúde privada aos desejos do governo e começou um ambicioso plano de cortes selectivos na saúde, em 2009, já profundamente partidarizada. Demitiu todos os directores médicos com reconhecimento interpares, escolheu figuras de segunda linha, mais dóceis com o poder, moldou uma equipa dirigente no SESARAM, IA-Saúde e SRS que, passados dez anos e diversos secretários e algumas trocas é, essencialmente, a mesma.

A expansão do numerus clausus do Ministro Mariano Gago e o curso de medicina na UMA acabaram por dar novo alento ao SESARAM, com muitos médicos madeirenses a escolherem a Madeira e outros continentais a terem que optar por regiões de segunda escolha, isto pela carência de vagas em Lisboa, Porto e Coimbra.

Mas as cartas do jogo mudaram. Os profissionais de hoje são melhor preparados mas já sem o “amor à camisola” de outros tempos. A desumanização de vários serviços hospitalares alastra muito por culpa das chefias e traduz-se em cuidados de pior qualidade. O desalento e a ressão sobre os profissionais é real e o Burnout é um exemplo disso. O desempenho estatístico da Cirurgia Geral, Ortopedia, Anestesia, Radiologia, entre outros, é confrangedor, com mais de 18.600 cirurgias em espera e 35.700 exames por realizar, isto apesar do esforço dos profissionais.

Miguel Albuquerque tomou posse com promessas de renovação, mas acabou por manter a estratégia, as chefias e a percentagem do PIB gasto em saúde dos últimos governos de Jardim. Três dados definem o estado do SRS: em 10 anos a lista de espera duplicou, o número de cirurgias anuais reduziu-se em mil e as complicações standard triplicaram.

Jardim merece o reconhecimento pela definição e o investimento no SRS, mas também a responsabilidade pelo seu estado actual. Bem vistas as coisas, Criador acabou por “matar” a Criatura.