O Conselho de Ministros

No último conselho de ministros constou da ordem de trabalhos, entre outros assuntos, a atribuição de uma verba para a construção do novo hospital da Madeira no âmbito de um PIC (projecto de interesse comum). Após o início da reunião, onde já se encontravam os ministros –incluindo os 4 que agora foram demitidos- , António Costa pergunta ao ministro das finanças o seguinte: - Ó Mário, diz-nos lá quanto é que vamos dar àqueles chatos da Madeira para a construção do hospital que eles tanto desejam, para vermos se o nosso candidato tira proveito desta medida? Centeno, que já conhece o que Costa queria dizer, responde: - Ó António Costa, temos que ter em conta a promessa feita por ti, pois sempre falaste de uma verba de 50% do total da construção do hospital! No entanto, podemos fazer o seguinte e enganamos aquela gente que é meia tonta: deduzimos o valor calculado pelo próprio vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, para a venda do edifício do actual hospital que, embora eles digam ser um edifício da Região, nós vamos contar como se fosse nosso e assim conseguimos reduzir esses 50% para 30% e poupamos dinheiro! O que achas António? A resposta do Primeiro Ministro não se fez esperar: Ó Mário, se são essas as contas não há dúvida, vamos dizer que pagamos os 50% após deduzido essa valor contabilizado com a venda do hospital actual! Assim as nossas gentes socialistas da Madeira ficam satisfeitas e dirão que se congratulam com a decisão deste Conselho de Ministro! Está decidido, António! Vou já informar a comunicação social de lá e de cá, para venderem esta notícia e assim damos uma mãozinha ao nosso Paulo Cafôfo que ficará certamente radiante por termos aprovado hoje este apoio e ninguém socialista irá certamente perceber que de 50% passámos para 30% à custa daqueles lorpas! Grande negócio este o que estamos a fazer ò António Costa! Vendemos património da Madeira como se fosse do Estado e o povo como não percebe nada disto, damos esta golpada! Ainda por cima certamente que alguns partidos da oposição, nomeadamente o CDS irão acusar-nos de enganar o povo, mas já sabemos que após umas esmolas provenientes do Orçamento de Estado conseguimos que a povaça esqueça que os enganámos! No final da reunião, António Costa dá um abraço a Mário Centeno e diz-lhe: Sem ti não sei como teria conseguido enganar esta gente! És um génio! Daqui para a frente vamos focar-nos em ganhar as eleições nacionais e regionais na Madeira e faremos todos os possíveis para que isso aconteça custe o que custar! Assim se fala caro António, remata Mário Centeno!