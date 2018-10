Quando a liberdade irrompe na alma humana

os deuses deixam de poder seja o que for contra esse homem SARTRE

Todos os que tiveram a oportunidade de estudar História recordam-se do tema. E não há quem não se tenha sentido incomodado ao pensar nas circunstâncias que envolviam a situação e nos dramas que induziam em que as vivia, em particular e desde logo a fome e as doenças, que acabavam, em muitos casos, por quebrar as resistências dos sitiados.

Não foi assim, felizmente em meu entender, no caso do apelidado Cerco do Porto, em que os absolutistas, apesar de o terem tentado durante mais de um ano (entre Julho de 1832 e Agosto de 1833), foram incapazes de fazer vergar os liberais, com isso tendo ganho o país e quem defendia a liberdade, o mesmo é dizer, sempre, o poder pensar e fazer diferente.

Dito isto, acredito, sinceramente, que a situação que hoje vivemos na Madeira é em muito similar, no plano conceptual, à que foi vivida no Porto no século XIX.

Desde logo, porque está em causa a possibilidade de um povo pensar e querer fazer diferente do que lhe querem impor os novos absolutistas, ora com laivos estalinistas, aprendidos já com a história do século XX.

Absolutistas que, vendo gorados os seus intentos de impor o pensamento único a esta Região do país, partiram para a agressão, promovendo o cerco da Madeira.

Neste caso, por via da obstaculização à saída dos cidadãos da Madeira (através de uma política de preços que o Estado português permite que a sua companhia aérea tenha e que é um atentado à possibilidade de livre circulação de todos os cidadãos, de todos os estratos sócio-económicos, no território nacional, bem como da sonegação absoluta de qualquer apoio à mobilidade marítima) e, simultaneamente, por via da criação de condições que também visam o impedimento que outros nos visitem (de novo por uma política de preços que o Estado permite que a sua companhia aérea tenha, política essa que promove, mais e melhor, destinos estrangeiros do que a Madeira), o que significa, literalmente, atentar contra o setor primordial da nossa economia e, desse modo, tentar, como ao Porto de D. Pedro, fazer-nos morrer à fome, facto para que contribuem ainda os juros agiotas que nos cobram e as dívidas que não pagam pelos serviços de saúde prestados pela Região.

Mas tal como há 186 anos os absolutistas minoraram a capacidade, a qualidade e as convicções de quem lutava pela liberdade e saíram, como se costuma dizer, “com o rabo entre as pernas” (acabando mesmo por perder o poder no país), também os atuais “senhores” de Lisboa e os capatazes por si nomeados para aqui os representarem e nos voltarem a escravizar, se podem convencer de que os Madeirenses, cientes e conscientes do que está em causa e do que lhes custou alcançar a Autonomia (que ainda nem sequer é a que ambicionamos), lutarão, como os cidadãos do Porto do século XIX que se associaram a D. Pedro, contra os que nos querem impor, pelo cerco, “a cólera, o tifo, a fome” e o pensamento único ... pois já sabemos que a liberdade custa muito caro, mas ou nos resignamos a viver sem ela ou nos decidimos a pagar o seu preço (adaptado de JOSÉ MARTÍ).

Post Scriptum– amanhã, segundo parece, estará na Madeira o ventríloquo, na TAP, do 1º ministro e do ministro das infraestruturas. Virá, como já se percebeu, dizer o que convém aos cuja voz representa, i.e., o Estado de António Costa. Da minha parte não perderia tempo a ouvi-lo pois, como outros capatazes ... só cumpre ordens! O que faria, isso sim, era convidar o Presidente da República, que estará por cá dentro de umas semanas, e na Casa da Autonomia Madeirense perguntava-lhe porque não assegura, como devia, este direito e liberdade de todos os Madeirenses, matéria que é, definitivamente, enquanto garante dos nossos direitos constitucionais, responsabilidade sua.