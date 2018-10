Notas soltas

Ponto prévio: quem considera que só escrevo trivialidades, superficialidades e só abordo os assuntos pela “rama”, pare de imediato a leitura e mude de página. Não vale a pena continuar porque, infelizmente, não consigo fazer melhor em cerca de 2.500 caracteres que me são concedidos neste espaço. A minha única e modesta intenção é contribuir para a pluralidade de pensamento e fazer com as pessoas reflitam, nem que seja para discordarem do que digo. Só assim se constrói um verdadeiro pensamento democrático.

1. A Justiça está claramente doente. O que se assiste, nos vários processos mediáticos, não é o apuramento ou à busca da verdade. O exercício fundamental dos advogados passou a ser, usar a lei, nas suas lacunas e omissões, ou regras desvirtuadas para fugir à verdade e absolver os criminosos. Transcrevo este parágrafo da revista Sábado que diz tudo sobre o que se passa actualmente com a “operação Marquês”:

“Os advogados – e o juiz IVO ROSA- poderão acabar por iniciar uma espécie de julgamento à parte, mas agora do mais mediático juiz português. Neste campo, as defesas de Armando Vara, Sócrates e Carlos Santos Silva são as mais empenhadas em desacreditar e afastar o juiz que validou os actos de investigação do Ministério Público, muitos deles já objecto de recurso para tribunais superiores e aí validados. No inquérito de abertura de instrução, os advogados do ex-ministro socialista fazem uma espécie de ataque ao coração da operação Marquês: pedem que todas as principais decisões do juiz Carlos Alexandre sejam declaradas nulas – o que na prática invalidaria as provas e destruiria o processo.”

2. Os crimes de violência doméstica e de abusos sexuais estão a aumentar e o sentimento de impunidade de quem pratica este tipo de crime está patente por quem os comete. As molduras penais são pequenas, as medidas de coação quase inexistentes e as penas suspensas a réus primários (que são apanhados pela primeira vez) mostram um sistema claramente penalizador para as vítimas e protegem os agressores. Vidas perdidas ou danos irreparáveis para a sempre são a marca deste tipo de crime.

Uma sociedade que não se mobiliza em torno destas causas, da defesa mais elementar de direitos, faz com que os políticos não se mexam e se fiquem pelo discurso de circunstância e oportunista.

Faço um apelo aos deputados da RAM na AR para que apresentem uma proposta de alteração à lei vigente para acabar com este flagelo. Pensem nos vossos filhos, netos. Acreditem! ninguém está livre de ser vítima destas situações.

3. Sobre Cristiano Ronaldo, a única coisa importante a saber é se de facto as mensagens que vieram a público, em que assume ter forçado “alguma situação” do ponto de vista sexual, são verdade. Que sirva de lição. Mesmo que pareça consensual ou seja pago, “não” é “não” e é preciso parar. Armadilhas destas são os novos Euro milhões.

4. “(...) Alberto João sabia fazer melhor as coisas do que Albuquerque(...). (Alberto João) foi um político que marcou o período da história da Região.” Palavras de Paulo Cafofo. UPS!

P.S. - Desculpa, caro amigo Nuno Teixeira, não te dedicar um artigo como me dedicaste a mim. Mas, como viste, há coisas bem mais importantes a acontecer A para se falar. Só uma pequena nota: se não fossem as porcarias das imposições do PSD nacional nunca serias deputado, era o Sérgio Marques. Provar as minhas “supostas imprecisões” só iriam pôr a nu a intencionalidade do teu artigo. Não vale a pena, certo? Falei com várias pessoas e políticos a nível regional e todos perceberam o alcance do meu artigo, cujos visados eram da esfera “nacional” e nada teve a ver com a prestação dos deputados da RAM que por lá passaram. Quiseste incluir-te nos que “pouco ou nada fizeram” e sentiste a necessidade de te justificares, atingindo claramente quem te sucedeu; só tu sabes porque o fizeste. Juro-te por tudo: quando escrevi o artigo, nem me lembrava que tinhas sido Eurodeputado e nunca pensei nos deputados regionais, por quem tenho um enorme respeito.