A sorte de uns é o azar de outros.

Num dia, em novembro de 2002, em Timor-Leste, ao viajar com uns amigos de Díli para Liquiçá, à entrada desta localidade visitámos uma carpintaria que ali se encontrava ao lado direito da estrada. No estabelecimento havia móveis velhos para consertar e alguns novos (camas, armários, mesas, cadeiras, etc.), até estavam a construir dois barcos de pesca a partir de troncos. O dono do estabelecimento, senhor José da Silva, disse-nos que trabalhava com os familiares e não tinha mãos a medir, tal era o volume de trabalho.

Com a guerra de 1999, em Timor-Leste, calcula-se que cerca de 80% das casas foram total ou parcialmente destruídas. Por este motivo eu pensei que a atividade de carpinteiro era uma das mais prósperas em Timor-Leste. Aliás, em Díli foi visível o aparecimento de muitas carpintarias nos primeiros três anos de independência.

Carpinteiro de caixões

Num outro dia, ao passar junto a uma carpintaria de caixões, em Bidau, junto à casa do senhor Bispo, caixões de vários tamanhos estavam expostos na berma da estrada para venda.

Qual a minha surpresa quando, ao conversar com o carpinteiro, Marcelino Sarmento, este disse que “o negócio estava fraco”. Na verdade, com o fim dos massacres, regresso da paz e melhores condições de vida, o negócio dos caixões caiu a pique.

Nesta altura pensei que eu estava enganado, afinal, nem todos os carpinteiros têm a mesma sorte.

Negócios da paz e da guerra

A sorte oposta destas duas carpintarias é o espelho do que se passa com a paz e a guerra. Alguns ganham com a guerra, como os carpinteiros de caixões, mas o povo perde com a guerra e muito ganha com a paz. A sorte de uns é o azar de outros.