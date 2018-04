Natureza, Ciência e Ensino

O arquipélago da Madeira constitui um verdadeiro laboratório biológico e, por isso, uma vantagem absoluta para quem nele desenvolve actividade científica e pedagógica relativamente ao estudo da biodiversidade, evolução, ecossistemas, invasões e muitos outros temas que estão, ou deveriam estar, no cerne das preocupações de uma sociedade moderna.

A Faculdade de Ciências da Vida (FCV) teve a sua origem no Departamento de Biologia e é responsável pela licenciatura em Biologia, a mais antiga no que diz respeito às áreas académicas tradicionais, em funcionamento na Universidade da Madeira. O corpo docente da FCV, altamente qualificado embora de dimensões modestas, é também responsável pelo Mestrado em Ecoturismo e doutoramento em Ciências Biológicas. Cabe-lhe ainda coordenar, na UMa, os dois primeiros anos do Mestrado Integrado em Medicina, através de um protocolo interinstitucional com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

A estas formações há que adicionar a co-responsabilidade na licenciatura em Bioquímica e no mestrado em Bioquímica Aplicada e também os CTESP em “Agricultura Biológica” e “Guias da Natureza” (o curso de nível 5 com mais êxito de todos os que foram e são oferecidos pela UMa).

Estas formações correspondem a uma linha estratégica clara que a Faculdade mantém inalterada desde a sua origem como Departamento. Incumbe-nos transmitir, em primeira mão (definição do que é ser Professor Universitário), a informação que acumulámos como cientistas e investigadores sobre a biodiversidade e ecossistemas, incluindo distintas áreas como a taxonomia, genética, geologia, bioquímica ou biotecnologia (entre outras).

Este conhecimento foi desenvolvido tendo como objecto a biodiversidade e os ecossistemas do arquipélago, sempre numa visão global, pois o mesmo faz parte da região macaronésica (âmbito para o qual se estendem muitos dos nossos interesses científicos) e de toda a problemática daquilo que hoje se intitula a Biogeografia de Ilhas.

A FCV tem sido responsável pela formação de cidadãos com elevada cultura científica e consequente responsabilidade ambiental, que têm vindo a assumir lugares técnicos e científicos em diversas instituições ou em empresas em que a qualidade dos nossos estudantes é reconhecida.

No laboratório biológico que é a Madeira decorrem aulas de campo desde os ambientes marinhos à floresta e montanhas, conferindo uma inegável vantagem aos nossos formandos, potenciada pela passagem de informação em primeira mão pelos cientistas que o escolheram como objecto de estudo.

Em todos os níveis de formação é privilegiado o arquipélago como exemplo, não numa versão regionalista dos factos científicos, mas antes na verdadeira universalidade do conhecimento em que a Madeira e a sua biodiversidade e ecossistemas, bem como a sua história (pré ou pós colonização humana) e história científica, são exemplos de citação obrigatória em qualquer livro de texto.