Não se fique pela efeméride

São várias as temáticas assinaladas no corrente mês de maio, começando logo no primeiro dia temos as comemorações do dia do trabalhador, a data ficou assinalada no decurso das manifestações que ocorreram no final do século dezoito em Chicago e da consequente paralisação que sucedeu em várias cidades dos Estados Unidos. Os acontecimentos constituíram um marco histórico, e nos anos seguintes conduziram a profundas alterações no movimento sindical e na organização do trabalho com repercussões em vários países, com os trabalhadores a exigirem direitos laborais até então interditos, instituindo-se a jornada diária de oito horas de trabalho, assim como em muitos países uma remuneração mínima. Ontem como hoje as conquistas alcançadas pelos acontecimentos do primeiro de maio continuam presentes, exigindo a quem trabalha uma intervenção permanente e atenta em defesa dos direitos conseguidos. No calendário litúrgico esta data lembra São José operário considerado o santo padroeiro dos trabalhadores.

O mês de maio também é conhecido pelo mês da mãe, comemorado em muitos países no primeiro domingo designado por dia da mãe e da maternidade, o conceito surgiu no inicio da primavera na antiga Grécia; foi retomado por diversas personagens em vários países para evidenciar acontecimentos e assim preservar o bem-estar da família, a data também está ligada ao calendário litúrgico, atualmente tem um forte impacto nas economias locais.

Outra designação atribuída ao corrente mês, o mês do coração, denominação dada pela fundação portuguesa de cardiologia para sensibilizar as pessoas para a necessidade de prevenir as doenças cardiovasculares através da adoção de estilos de vida saudável. As doenças cardiovasculares (DCV) são atualmente consideradas uma das principais causas de morte em Portugal, uma realidade que pode ser alterada se a população interiorizar estilos de vida saudável combatendo o sedentarismo com a pratica de exercício físico regular, instituindo uma alimentação saudável, controlando os fatores de risco como é exemplo o tabagismo, o álcool e a obesidade.

Das efemérides deste mês, destacam-se ainda o dia da liberdade de imprensa, o dia internacional da parteira, assim como o dia internacional do Enfermeiro que se concretiza no próximo dia 12 de maio. Todos os anos, o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN), escolhe uma temática a nível internacional propondo às várias organizações de Enfermeiros, um debate e uma reflexão em torno do tema escolhido.

Para 2018 a proposta do (ICN) em consonância com a temática proposta pela (OMS) é a “saúde é um direito humano”; apesar do largo consenso de que todos os cidadãos têm direito á saúde, na realidade ela continua a não chegar a todos, as desigualdades sociais, a pobreza, acarretam constrangimentos que constituem uma forte barreira que condiciona a acessibilidade do cidadão aos cuidados de saúde.

Nunca é demais lembrar que sem uma forte convicção política e uma eficiente organização dos serviços, dificilmente conseguiremos alcançar tal desiderato, num contexto onde os enfermeiros são essenciais, estão preparados e bem posicionados para prestar os necessários cuidados de saúde às populações.