Não há professores a mais

Os professores são sempre poucos perante não só as exigências que os alunos impõem, como também devido às imensas responsabilidades do ponto de vista formativo e educacional que o mundo atual solicita, sem esquecer o rigoroso peso burocrático que têm de cumprir. Sabemos que, em virtude da inexistência de uma política de natalidade, vivemos uma crise demográfica. Segundo a Direção Regional de Estatística, em 2017, nasceram na Madeira, 1960 bebés e registaram-se 2513 óbitos, apesar de ter havido, face a 2016, um aumento de 5,5% de nascimentos. Quanto à população em idade estudantil, entre 2007 e 2016, de acordo com o relatório do Conselho Nacional da Educação, a Região perdeu 9.585 alunos.

A situação é grave, não obstante, apesar dos impactos sociais relevantes, esta realidade cria o contexto ideal para uma mudança significativa no modelo educativo. A hipótese de as escolas se organizarem com menos alunos e de formarem turmas mais pequenas permite-nos, por um lado, criar um ambiente de proximidade importante entre os alunos, os professores, os encarregados de educação e o pessoal não docente, facilitando a gestão e a estruturação de uma escola inclusiva, por outro, torna mais eficiente e produtivo o desenvolvimento de um trabalho diferenciado dentro e fora da sala de aula, com todos e cada um, aperfeiçoando o ensino, as aprendizagens e os níveis de sucesso.

A sociedade mudou. A conceção de família, de trabalho, de profissões e de crenças ganhou outros caminhos, alguns bastante complexos. O acesso à informação, à comunicação e aos conteúdos programáticos encontram-se à distância de uma tecla de telemóvel ou de computador. Neste âmbito, os alunos precisam de aprender a pesquisar e a selecionar com rigor, a transformar a informação e os conteúdos em conhecimento e saber, fomentando e consolidando, ao mesmo tempo, as competências necessárias à formação de cidadãos conscientes dos valores humanos, ativos e responsáveis no campo das atitudes, das decisões, do ser e do estar, na vida pessoal, social e profissional.

As recentes políticas educativas vão ao encontro desta nova visão estratégica de escola e, no meu entender, alinhada no rumo certo, redefinindo, inclusive, o conceito de sucesso, moldado na linha dos processos e cada vez menos nos resultados quantitativos. Contudo, não basta legislar e assumir um conjunto de boas intenções. Por exemplo, a Autonomia e a Flexibilidade Curricular levada a sério, junto à possibilidade de se gerir 25% do tempo disponível, numa perspetiva de escola inclusiva, com todas as implicações em termos da sua operacionalização, isto é, mudança de paradigmas, reformulação de pedagogias, formação, preparação, planificação, organização, trabalho cooperativo, colaborativo e interdisciplinar, implica o envolvimento de muitos professores, mais do que o habitual. Se o objetivo é mudar com sucesso o modelo tradicional de escola e construir uma escola que vá ao encontro dos direitos, interesses e expetativas dos alunos e da sociedade atual, então, que as apetrechem dos recursos pedagógicos e humanos necessários e insubstituíveis. Como se pode verificar, não temos professores a mais e sim a menos.

A educação é um fator de mobilidade e de coesão social estruturante numa sociedade democrática, por isso, a par dos discursos repletos de boas intenções e da legislação, chegou o momento de retirar a escola da esfera da economia e da produtividade e centralizá-la nas aprendizagens, assente num modelo holístico e integral.