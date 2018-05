Nacional, mais que ser campeão

A subida de divisão e o título de campeão motivam a celebração. Toda a família Nacionalista está em festa, bem merecida. Nos parabéns, há que fazer justiça ao mérito, distinguindo os que tiveram maior responsabilidade no fantástico desempenho desportivo. Em primeiro lugar os jogadores e equipa técnica porque são quem faz os resultados. O treinador que soube garantir a coerência e consistência desportiva e, sobretudo a intransigente defesa do grupo. Mais que justo é também o destaque do papel do Presidente do Clube, Engº Rui Alves, pela coragem de assumir, pessoalmente, a responsabilidade e controlo de tudo o que teve a ver com a gestão do futebol profissional do clube esta época. É o primeiro responsável pelo sucesso e por este regresso imediato à Primeira Liga e pelo título de campeão.

O resultado líquido desta subida e título de campeão, por muito impacto, desportivo, financeiro ou mediático vai, contudo, mais além e terá que ser tido em conta no futuro imediato e de longo prazo no Nacional. É muito importante que o furor do sucesso não esconda determinantes e dinâmicas que podem ter papel decisivo no devir desta instituição centenária.

É importante, resolvida a questão da Primeira Liga, voltar a olhar para a organização, estrutura e dimensão social e desportiva do Nacional definindo estratégias, dinâmicas e descobrindo gente capaz de pensar o resto do Clube, tal como Rui Alves pensa a modalidade mais importante. Era igualmente importante perceber que, ao contrário do que sempre se quis fazer crer, o Nacional tem um potencial e uma dimensão social muito maior do que os seus dirigentes acreditam (pelo menos até agora). Esta passagem efémera pela Segunda Liga serviu para mostrar que existe uma juventude capaz e disponível para bem representar o Nacional por esse país fora. Nunca se discutiu tanto, no seio da família nacionalista, o futuro do Nacional. Nunca se viu emergir tantos jovens e menos jovens disponíveis para dedicar o seu tempo na promoção e debate de ideias para o seu clube, sem unanimismos, e acreditando que todos têm lugar nessa discussão e que o Nacional pode ser muito mais do que uma simples mesa de esplanada onde só têm lugar meia dúzia de iluminados. Foi desse inconformismo e do espaço de debate criado que surgiram as dinâmicas que hoje todos louvam. Antes garotos, hoje a força do futuro. O que a Armada AlviNegra fez este ano é bem mais do que um título de campeão. Com um pouco de alento e espaço, estes jovens deram expressão ao que a Força Alvi-negra, a Claque Feminina, os Alvi-Negros, a Go Nacional e outros grupos e nacionalistas individuais constituem de inspiração. O Forum do Nacional, foi, para gosto e desgosto de alguns, o espaço que garantiu a convergência e a base de resistência contra o desânimo. E vai continuar a ser o espaço onde se falará do Nacional, de um Nacional muito mais do que campeão.