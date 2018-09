A Madeira teve a virtude, através dos partidos políticos nacionais que concedem lugares elegíveis, de ter conseguido ter posto duas mulheres no parlamento europeu: Cláudia Monteiro de Aguiar, pelo PSD, e Liliana Rodrigues, pelo PS.

Se desconheço o processo no PS, já no PSD, a Madeira tinha como única opção indicar uma mulher, porque o único lugar disponível elegível era aquele (lei das quotas, que define que por cada ‘x’ candidatos, e por ordem, um tem que ser mulher). O PSD-M aceitava ou ficava sem deputado.

Não sei quem indicou a Cláudia e por que razão foi ela, mas não podia ter havido melhor escolha, não só pelo seu trabalho em prol da Região, como em prol do País.

No meio de tanta “porcaria” que acontece na escolha de candidatos, intrigas e interesses, por força desta lei da paridade acabámos por “ganhar” aquela que foi a melhor eurodeputada em 2016 (eleita no parlamento europeu pelos seus pares), um feito inédito para Portugal e para o PSD. Cláudia Monteiro de Aguiar conseguiu mostrar os seus méritos, e lembrem-se de todos os “grandes” nomes que por lá andaram, que afinal não lhe chegam aos pés no desempenho.

Neste momento preside ao grupo de trabalho sobre o Turismo na SME Europe.

A título de exemplo (não “cabe” aqui escrever tudo), viu aprovadas propostas da sua autoria:

- No FEAMP 2021/27, autorizando que os Estados ajudem na renovação e modernização das frotas pesqueiras nas RUP; que os FEI possam ser utilizados em instalações aeroportuárias; no aumento do cofinanciamento para projectos ligados aos transportes, iCT e energia e CEF.

- Financiamento para projectos pilotos conceptualizados por si, nomeadamente: nos portos inteligentes, harmonização dos CV dos capitães de embarcações; manuais de boas práticas dos cruzeiros.

No caso da banana, pediu para que fossem derrogados os acordos comerciais com o Peru, a Colômbia e Equador, no que diz respeito às restrições às quantidades das suas importações para proteger a banana da Madeira, para além das diversas intervenções na defesa dos madeirenses nos temas relacionados com o BANIF, a Venezuela, a agricultura, a operacionalidade dos aeroportos...

Apresentou cerca de 405 declarações de voto escritas.

Mas é preciso falar também da Liliana. O seu trabalho incide em 4 comissões:

1. Desenvolvimento Regional;

2. Direitos das Mulheres e Igualdade dos Géneros ;

3. Cultura e Educação;

4. Direitos humanos

E tem outras 3 delegações:

1. União para o Mediterrâneo, da qual é vice-presidente;

2. Maxerreque;

3. NATO.

Liliana Rodrigues tem tido um papel que muito nos honra, integrando ações diplomáticas da EU a vários países, inclusivamente em conflito, no Médio Oriente.

Foi relatora na POSIÇÃO SOB A FORMA DE ALTERAÇÕES sobre a luta contra as violações dos direitos humanos no contexto de crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, incluindo o genocídio

Teve intervenções em debates com temas importantes para a humanidade: tráfico de seres humanos, igualdade e emancipação das mulheres; erradicação do casamento infantil; investimento no emprego e no crescimento; modernização dos sistemas de ensino na EU, totalizando cerca de 394 declarações de voto escritas.

São áreas completamente diferentes das da Cláudia, por isso julgo não podermos comparar o trabalho entre ambas, não deixando, no entanto, de ser interessante analisar o ‘ranking’ dos deputados portugueses do parlamento europeu (http://www.mepranking.eu/state.php?st=PT&order=SCORE#meps), sendo que o desempenho das “nossas” duas deputadas destaca-se, estando à frente de figuras nacionais bem conhecidas, como Carlos Coelho, do PSD, Nuno Melo, do CDS, ou mesmo Francisco Assis, do PS.

Independentemente de partidos políticos, se temos de ter orgulho da Liliana e da Cláudia, também temos de as defender e mostrar aos partidos que elas são as pessoas certas nos lugares certos (Parlamento Europeu). Mais do que eurodeputadas “regionais” mostraram ser deputadas que defendem o interesse de Portugal e por isso devem ter lugar assegurado, não por quota feminina ou de “região”, mas por mérito.



PS - Estou estupefacta com o que se anda a passar com o corte de árvores no Funchal e o plano de arborização da cidade. O sr. presidente Cafôfo tem de explicar muito bem o que se está a passar. Muito mesmo. O que se está a fazer é um atentado ambiental.