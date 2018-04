Ainda me lembrava bem daquela lindíssima baía da ilha da Sicília. Mas, curiosamente, praticamente só me recordava do que se havia passado no mar. De terra, quase nada. Nem de onde havia pernoitado, dos restaurante que frequentara na altura, das pessoas que conhecera... No entanto, mesmo passados tantos anos, podia visualizar, sem esforço, a magnífica vista que tínhamos quando no mar. Mais, lembrava-me claramente de várias nuances daquela baía. Dos pequenos segredos que escondia, das manhas do vento quando soprava da esquerda ou da direita. Do caos absoluto que provocava quando entendia descer o vale de Mondello, espalhando o pânico nos velejadores, sem entenderem os seus caprichos. Puxando um pouco mais pela memória, como se estivesse a tirar o pó de um livro que não se abria há muito, apareceram-me imagens na mente até das largadas. Daqueles momentos de enorme tensão, tão cruciais numa regata, e depois, aquela sensação absolutamente maravilhosa de velejar com vento limpo, vendo incrédulo, a realidade imaginada antes, materializar-se à minha frente. Naquele ciclo Olímpico, terá sido um dos eventos de que mais gostei. E não me consigo lembrar, por mais que me esforce, do que comi, embora saiba de fonte segura, que a gastronomia italiana seduziu-me na altura.

Quinze anos depois, regressei. Desta feita, não para velejar. Mas sim para ver outros fazê-lo. Sentadinho no bote, recordei infinitas vezes os momentos que havia passado ali. E quantas vezes dei por mim, a sentir exactamente o mesmo que sentira antes, como se estivesse no lugar deles. A largar, a fazer regatas, a lidar com tantas variáveis e a adorar toda uma vida plena de significado.

Os cinco magníficos que acompanhei, tiveram a oportunidade de velejar numa das baías mais bonitas que se pode encontrar na Europa. Água cristalina, montanhas de pedra branca, vegetação luxuriante. Imagino que jamais esquecerão aquelas idas de casa para o clube, logo pela manhã, quando o mar mal se mexia. Não, não iam a pé, nem de carro. Mas de bote! E ao som de uma qualquer música que eles escolhiam, lá íamos percorrer parte da costa, maravilhados com as vistas. Que forma de começar o dia! Depois disso, este só podia correr bem. Como de facto aconteceu!