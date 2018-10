Mobilidade aérea q.b.

Face aos escritos contestatários à política de transporte aéreo para a RAM, de autores que durante tanto tempo renderam loas à liberalização da rota, não deixa de ser interessante como só agora se está a tomar consciência dos problemas causados pelas condições em que, desde abril de 2008 se processam as viagens entre a Região e a Metrópole, em particular as dos estudantes universitários. Uma contradição em relação aos elogios ao processo que há dez anos atrás era a solução ideal. Curioso como se está a dar conta de como é caro pôr os filhos a estudar no continente, devido ao custo das viagens de avião em certas épocas, sem as prometidas virtualidades da concorrência, essa liturgia do mercado em cujos fetichismos tanta gente cegamente confia.

Se tivessem prestado atenção, este é o sentir de muitos madeirenses, desiludidos com o resultado do processo de liberalização do transporte aéreo. Sede bem-vindos ao clube dos indignados! Juntem-se aos que sempre alertaram para os efeitos nem sempre benéficos da liberalização de tudo o que mexe. As cegas leis do mercado não cumprem direitos de cidadania, nem garantem por si só uma baixa de preços, como se comprova no caso do transporte aéreo para a Madeira: Onde está o efeito concorrencial? Qual igualdade de oportunidades e liberdade de escolha, face às imposições tarifárias da TAP e outras transportadoras, situações que parecem configurar alguma arbitrariedade?...

Interessantes têm sido também as declarações do CEO da transportadora nacional em sede parlamentar. Teve o seu quê de cinismo a sua declaração sem rebuço, sobre as tarifas mais altas, necessárias para que possa haver também viagens a trinta euros... É caso para perguntar quantos estudantes madeirenses conseguiram tais viagens, principalmente no Natal... Outra declaração digna de realce, e que muitos agora indignados parecem querer esquecer, é que o processo de liberalização da rota Metrópole – Madeira, sem obrigação de serviço público, terá sido opção do governo regional de então.

De que se queixam então os agora indignados regionais? Estaremos perante um caso em que nuns dias se defende a liberalização e noutros se reivindica a existência de serviço público na linha entre o continente e a região? Será que a aproximação dos atos eleitorais de 2019 está mais uma vez a determinar a agenda? Ou é mesmo possível concretizar práticas comerciais mais favoráveis para os residentes na RAM, independentemente da época do ano, quiçá um preço justo? E porque não ponderar o mesmo, também para todos os cidadãos nacionais, de modo a estimular o turismo interno? Afinal é aos impostos pagos pelos portugueses, que se vai buscar o financiamento de 50% da transportadora nacional e dos subsídios de mobilidade... Não seria esta uma maneira de promover um direito de cidadania, a continuidade e coesão social e territorial do país, cumprindo a Constituição? Não seria benéfico para a economia? Diretivas da UE colocam entraves? Não há eleições europeias no próximo ano? Que melhor altura para rever políticas, diretivas e práticas para melhorar a vida dos cidadãos, designadamente os residentes em países e regiões ultraperiféricas?