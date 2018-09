Menoridade

Nós, cidadãos, quando atingimos a maioridade e nos tornamos autónomos, tomamos conta dos nossos destinos, assumimos a responsabilidades dos nossos atos e governamo-nos com os nossos proventos. Essa não é, porém, a forma como o GR entende a maioridade conferida pelo seu estatuto autonómico. A Autonomia serve, ao GR, para fazer o que entende, proteger quem lhe apetece, e, ao arrepio de qualquer lógica económica, contrair dívida até ao limite do possível, hipotecando o futuro dos nossos filhos e netos nos próximos 50 anos. Quando o limite foi ultrapassado, continuou-se o endividamento e esconderam-se as faturas debaixo do tapete para não dar nas vistas. Foi assim com 6.000.000€ usados na fase final do jardinismo onde foi realizado o terminal turístico na Pontinha e a maioria dos “elefantes brancos”, espalhados um pouco por toda a ilha.

A Autonomia garantiu que todo o dinheiro gerado na Região, ficasse na Região, para o governo gastar como entender, muitas das vezes ao sabor de estados de alma, promessas eleitorais e satisfação de amigos e de clientelas, de mais que duvidosa utilidade e racionalidade económica.

Quando surge uma verdadeira necessidade, como é a de um novo hospital central, apesar de a saúde estar regionalizada, não há dinheiro porque está todo hipotecado ao serviço da dívida, e, nesse caso, exigimos a Lisboa que pague. Enquanto Alberto João construía marinas no Lugar de Baixo e heliportos, os Açores, que têm uma autonomia semelhante, construíram, não um, mas três hospitais centrais, sem que para isso tivessem de andar “à pedincha” do Governo Central.

A lógica do GR é simples: Todo o dinheiro gerado na Madeira é dos madeirenses e as necessidades dos madeirenses, o Governo Central que pague. Se não o fizer o GR alega que madeirenses não são portugueses de 2ª e que, se o Governo da República não pagar é porque o GR não é da sua cor política e quer mandar na Madeira.

Como madeirense sinto-me humilhado com a falta de dignidade e de vergonha do GR. O vice-presidente de cada vez que abre a boca é para exigir e atribuir culpas ao Governo da República. Mete no mesmo saco reivindicações justas como as que têm a ver com a integridade e continuidade territoriais com outras, como a devolução da sobretaxa de IRS, que foi um esforço pedido a TODOS os portugueses por exigência da Troika.

O tempo começa a faltar. Tudo o que “corre mal”, ao GR, todas as promessas não cumpridas, a culpa é do Costa. Já vimos anteriormente este “filme”, então a culpa era do lobby gay, da trilateral e do Kadhafi. Mudam as personagens, mas a liturgia é a mesma. Albuquerque assume todos os tiques de AJJ, os mesmos que então criticou e que lhe granjearam o poder, porque as pessoas estavam fartas do estilo. Isso, contudo, tal como então, não funciona, como AJJ constatou, até porque Albuquerque não tem o carisma deste, nem a sua autoridade.

Parte das reivindicações do GR é absurda, ou baseia-se em meias verdades, como no caso da TAP. O atual modelo de subsidiação desenhado em 2006 integrava medidas PROPOSTAS POR EDUARDO JESUS, nomeadamente a complexidade desnecessária no reembolso, os 60 dias de espera, caso o pagamento fosse realizado com cartão de crédito e a subsidiação não contemplar algumas classes. AJJ, com a sua a sua arrogância de “povo superior” e a sua “má cabeça” e para investimentos sustentáveis, perdeu há décadas a oportunidade de entrar no capital social da SATA. Se o tivesse feito talvez hoje os madeirenses tivessem o seu problema de transportes resolvido e se esta companhia servisse as duas Regiões, talvez hoje fosse sustentável. Pelo menos a Tap e a EasyJet fartam-se de ganhar dinheiro com estas linhas.

Relativamente à ligação marítima, reivindicada ao G. da República, ninguém poderá levar a sério a populista solução encontrada pelo GR, com o único objetivo de aparecer nos cartazes e proteger os interesses do seu amigo armador. Uma solução séria seria assente no transporte de carga durante o ano, transportando também passageiros. Todos os madeirenses dela beneficiaram e seria uma reivindicação adequada à EU e ao G. República , porque asseguraria a continuidade territorial e atenuaria as assimetrias no desenvolvimento. Mesmo que custasse dinheiro ao Orçamento Regional, seria uma despesa virtuosa porque a todos beneficiaria. O modelo adotado em vez colmatar as necessidades dos madeirenses, cumpriu dois objetivos: inviabilizar ou dificultar uma solução futura, alegando a sua não sustentabilidade e impedir que outro operador entrasse na linha, rompendo o monopólio existente.

A última iniciativa feita à medida para o cartaz foi justificar o subsídio mensal de 50.000€ ao avião cargueiro, alegadamente para este divulgar os produtos regionais. Não se cuidou atempadamente da sustentabilidade da operação, como parece agora querer com a exportação de peixe no retorno. Criou-se populisticamente a operação e como de costume tapa-se o déficit com subsídios.

Relativamente ao helicóptero dos fogos, se este meio que fica parado a maior parte do tempo tivesse sido negociado doutra forma, podendo ser rentabilizado com o transporte de doentes e/ou com o passeio de turistas, para alem de “aproveitar” os heliportos existentes, geraria proventos que contribuiriam para a sua sustentabilidade.

Outra das reivindicações da Região diz respeito aos juros da dívida. Esta é possivelmente a dívida mais iníqua de todas, feita à sorrelfa e logo escondida. Noutro país por causa dela já haveria gente na cadeia, como fizeram os Finlandeses. Por cá o GR, em vez de granjear credibilidade junto aos mercados para obter juros mais baixos, como fez o G. República para amortizar os juros mais altos praticados pelo FMI, prefere continuar a alimentar guerrilha institucional, mais do seu estilo. Se o Governo Central usasse o mesmo critério que o GR usa com as câmaras municipais que não são da sua cor política, mandaria o GR “à fava”, relativamente à maioria das reivindicações.

Estou convicto que estes senhores que estão no governo há 44 anos sem interrupção, com exclusão de todos os outros, deixarão brevemente o poder. As dívidas, porém, ficarão para os madeirenses e os futuros governos e as autarquias pagarem, como se tem passado em todo o lado nesta terra.

Reivindicações populistas, demagógicas e absurdas lançam o descrédito sobre a Madeira, criam uma má predisposição e “anticorpos” para tudo o que nos diga respeito.

Espero que a breve prazo haja um governo com gente capaz de negociar honestamente, sem oportunismos nem “espertezas saloias” com o Governo Central, os reais problemas dos madeirenses. Somos madeirenses, mas também somos portugueses. “Bem vistas as coisas” se calhar o nosso maior e verdadeiro inimigo está cá dentro.