Marés-vivas de Setembro

• O“ethos” cafofiano e demais histórias da Anita

Inicia-se hoje mais uma lavagem cerebral colectiva ali para as bandas do Lido, destinada a domesticar os ilhéus, orquestrada pelo PS de Costa com os seus lacaios cá plantados, e mexerem nos vários cordelinhos da marioneta principal que dá pelo nome de Paulo Cafôfo.

Não tenho dúvida que será uma encenação “hollywoodesca” adaptada à medida da pindérica tribo e à nossa pequena dimensão. Está visto que nós, consumidores de tudo quanto é imediato, ficamos abananados com luz, som e podemos nos apaixonar perdidamente com uma alcateia de sorridentes lobos que se disfarçam de cordeiros.

Para quem como nós que levámos em ombros, por quase quatro décadas um Alberto João Jardim convictamente autonomista, quantos mais anos gramaremos um Paulo Cafôfo pró-colonial que até (dizem), faz-se disparar a Lisboa para esmurrar as mesas do Terreiro do Paço sempre que a geringonça da sua família política destrata os portugueses da Madeira? Os livros da Anita rezam isso tudo.

• Dos vendilhões aos construtores do templo

O dinheiro dos contribuintes, crentes e não-crentes parece destinado a construir a capela das Babosas desaparecida na aluvião de 20 de Fevereiro de 2010. O nosso prelado da diocese logo abriu as mãos (de vaca) perante a borla do poder secular que todos bancamos, quando à conta da Concordata entre a Santa Sé e Portugal, as “pessoas jurídicas canónicas” não pagam por exemplo quaisquer IMI’s como um comum contribuinte. Será que não sobra nada dessas intemporais borlas para a construção do templo?

• A maré está cheia mas o ferry deixa de navegar

Está prestes a terminar a operação do ferryboat. Após um início raquítico, a operação tomou fulgor sob a égide do omnipresente Grupo Sousa, e claro, com o empurrãozinho dos três milhões de euros. Tenho a impressão que o “teste” é para falhar.

• A saúde está doente

Assisti à penosa espera de cinco horas de tempo, para uma consulta marcada da hematoncologia no Sesaram no pico do verão e das férias. Nem um pedido de desculpas e um autêntico “vê-se-te-avias”. Sei que todos morreremos um dia, mas enquanto estamos vivos exigimos um mínimo de dignidade. Se querem um novo hospital para atafulhar lá para dentro a mesma “coisa”, não, muito obrigado!

• Cimento e obra

Há obras por todo o lado. Parece que a Madeira está a conhecer mais um ciclo de infraestruturação que fez galopar a dívida num passado recente. Todos nós reconhecemos as virtudes duma economia com vida, mas será sustentável? A par do investimento público, há novos projectos turísticos e imobiliários em marcha, e outros a prometer o desencalhe. As contas estão bem-feitas, ou quem vier depois vai “fechar a porta”?

• Os ventos não estão de feição

Os limites mandatórios em vigor há várias décadas da operação aérea no aeroporto Cristiano Ronaldo têm imposto cancelamentos e atrasos na maior porta de entrada e saída da Região, com evidentes prejuízos para a economia regional. A segurança é um bem inalienável e primordial. Contudo havendo um regulamento em vigor desde há tanto tempo, o mesmo tem de ter em conta toda a evolução tecnológica que a indústria da aviação sofreu ao longo dos anos. Infelizmente dá a impressão, que o simples questionar desta hipótese, sempre submetida ao imperativo crivo da segurança, parece constituir uma heresia por parte de certos “velhos do Restelo” que permanecem inamovíveis nos seus dogmas almofadados, fazendo transparecer que esta questão, é também uma arma de arremesso político lançada a todos nós madeirenses.

Post-Scriptum: eu já regressei de férias e ainda não há bolos à venda na Confeitaria Felisberta da Rua das Pretas (?)