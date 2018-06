Marcas de desigualdade

Não será descabido encontrar afinidades entre o relatório da OCDE sobre a pouca eficácia da Educação em Portugal como factor de mobilidade social ascendente, uma vez que filhos de famílias pobres, só ao fim de cinco gerações (125 anos) poderão ascender a salários médios e sair da pobreza, e os surpreendentes níveis de fraca escolaridade – 9º ano – de uma percentagem significativa da população madeirense, (65%) com 15 ou mais anos de idade, apresentados pela Pordata. Sabe-se que uma fraca escolarização dificilmente proporcionará empregos bem remunerados. Em regra, baixas qualificações escolares associam-se a trabalho não qualificado, precariedade laboral, baixos salários e maior dificuldade em melhorar a situação económica.

A experiência também nos tem demonstrado haver uma relação muito próxima entre fraca escolarização, absentismo e abandono escolar, e origem social caracterizada por índices de pobreza, ou instabilidade/fragilidade familiar. Já as famílias economicamente bem posicionadas encontram sempre maneira de promover o sucesso do percurso escolar dos seus filhos, até à universidade e inserção na vida ativa. Dificilmente uma criança ou jovem proveniente de um ambiente familiar cultural e economicamente favorecido acabará a sua escolaridade só com o 9º ano... Até porque do ponto de vista legal, a escolaridade obrigatória é hoje até ao 12º ano.

O estudo da OCDE refere ainda, serem a origem socioeconómica e o capital humano dos pais determinantes para os percursos dos indivíduos, na escola e na vida. Donde a difícil mobilidade social das camadas da população a quem falta este substrato sociocultural, e que a Educação não tem sabido resolver, uma situação mais visível no nosso país, ao contrário da média dos restantes. Ou seja, permanece ainda uma transmissão intergeracional quer de profissões, quer de estatutos sociais: filho de trabalhador manual ou filho de gestor poderão continuar as profissões paternas; a mobilidade social pouco se alterou. Mas medidas políticas adequadas, desde o Pré-escolar, até à Educação de Adultos, - esse parente pobre, menosprezado por uma sociedade elitista e uma organização conservadora do sistema educativo, - poderão, acrescenta o estudo, ajudar a resolver o problema. Caso haja vontade política comprometida com valores de democracia, igualdade de oportunidades e luta contra a pobreza, que vá além de ciclos políticos e agendas eleitorais.

À data da revolução de abril, tínhamos um país pobre, analfabeto, atrasado em termos sociais, económicos e educativos. E fez-se muito! Até se criou medidas de proteção e inclusão social como o Rendimento de Inserção, com o objetivo de atender à pobreza extrema, através da qualificação escolar e profissional dos indivíduos abrangidos, de modo a que pudessem ganhar autonomia, e acima de tudo integrar-se de corpo inteiro na sociedade, prestando-lhe o contributo dos seus talentos. E muitos conseguiram. Mas perante a estatística de uma tão baixa escolaridade de 65% da sociedade madeirense, é inevitável questionar que padrões culturais, massa crítica, horizontes de desenvolvimento se podem perspetivar como desafio de futuro para a nossa região.

O binómio fraca mobilidade social e baixa qualificação dos mais pobres é prejudicial, não só aos próprios mas a todo o país, em termos de desenvolvimento do potencial humano e coesão social – as mais-valias de uma sociedade verdadeiramente moderna e equitativamente desenvolvida, de que derivam o bem-estar, o desenvolvimento cultural, a imagem de um povo. Negligenciar isto, é negar a uma fatia considerável da população, o acesso a direitos elementares de dignidade e cidadania democrática; e todos ficamos a perder.