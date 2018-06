‘Magister dixit’

Conta-se que um conhecido comentador político, sentou-se num avião ao lado de um rapazinho com uma dúzia de anos e ao pretender “meter” conversa sugeriu que falassem de politica. O rapazinho disse-lhe que para acontecer isso, primeiro teria que responder-lhe a uma pergunta, ao que o comentador concordou. Pergunta muito simples ligada à natureza: “ porque razão as fezes das ovelhas eram diferentes das fezes das vacas apesar de andarem as duas no mesmo pasto”? O comentador pensou, pensou e acabou por admitir que não sabia. Então o rapazinho respondeu-lhe: “ Como é que o senhor quer falar de política se nem de merda sabe?” Claro que o resto da viagem, ficaram os dois calados....Vem isto a propósito de um artigo publicado no DN por um professor universitário, biólogo, na passada Sexta Feira, dia 15/06 de 2018, em que não é capaz de distinguir os excrementos de uma gaivota dos excrementos de mamíferos....

O tempo em que o professor dizia e todo mundo acreditava, já passou, o professor é um profissional como qualquer outro que deve justificar, cientificamente, as suas tomadas de posição, o que não é o caso, pois um artigo que só tem paleio e sem uma única justificação cientifica, de nada serve. Este biólogo julga-se conhecedor da natureza, o que aliás faz parte da sua “arte”, esquecendo que para tomar determinadas posições é necessário que a sua formação vá além da biologia....Já lhe disse várias vezes, mas parece que a casmurrice não lhe permite entender, que nestas questões de florestação e de conservação da natureza tem que ter formação agrária. Fiz uma pequena sondagem, pessoal, sem qualquer critério, perguntando a todos os Engenheiros Técnicos Agrários, Agrónomos, Engenheiros Agrícolas, Engenheiros Florestais, Veterinários e Engenheiros de Produção Animal, que encontrei, se concordavam com a existência controlada de gado nas nossas serras e obtive um resultado interessante: TODOS CONCORDAM, de modo que a sua tentativa de me isolar dos Engenheiros Técnicos Agrários, não foi conseguida, deles nem dos restantes técnicos desta área.

Toda argumentação que produz, é como se diz na gíria ligeiramente acima de insuficiente, pois além da comparação das fezes das gaivotas e dos mamíferos, também foi buscar o Alentejo e os Açores, esquecendo-se do resto do país, que está a utilizar as cabras e as ovelhas para a limpeza da floresta, havendo até subsídios para esse facto que vai até 110 euros por hectare/ano. O medo de importar modelos que resultaram noutros locais e que depois de devidamente adaptados, podem resultar, é próprio dos medíocres, que meteram determinadas frase na cabeça e não estão abertos à evolução!!! Porque razão não querem nem uma experiência numa pequena área? Será que têm medo de perder a sua razão?

Tanta preocupação com o que não existe e não foi capaz de, apesar de estar ligado à genética, não ter contestado a extinção da cabra do Bugio, com características únicas no mundo, “decretada” por um seu colega biólogo, diretor na altura do Parque Natural, que foi ferozmente assassinada, não ficando um único casal para a conservação da espécie??? Por onde andava???

Quanto às escolhas que a vacas fazem no Fanal e outros pequenos mamíferos noutras zonas deve-se à sua “forte inteligência contra a fraca inteligência de alguns homens”. Durante muito tempo sugerimos aos Serviços Florestais que vedassem os tis para que os rebentos jovens não fossem comidos, em especial naqueles que se encontravam já decrépitos e que necessitavam de conservação, porque qualquer animal tendo ao seu dispor alimento mais tenro, deixa o mais rijo, o será que quando vai a um restaurante escolhe a carne mais rija? Compete ao homem controlar tudo isso. Onde acontece, bastará aumentar o número de cabeças de gado de maneira a que esgote rapidamente o “tenrinho” e acabem comendo também o mais rijo, fazendo a limpeza como deve ser....Puxe pela cabecinha e talvez as soluções apareçam.

No seu artigo só faltou defender as asneiras que estão a fazer na zona do Caminho dos Pretos, na chamada zona corta fogo, que arrancaram as grandes árvores quando deveriam cortá-las, ficando o cepo a segurar a terra, abriram caminhos perpendiculares às curvas de nível, não semearam gramíneas para segurar o solo (as raízes destas plantas chegam a aprofundar mais de dois metros) e as primeiras chuvinhas trouxeram terra até ao Caminho do Pretos que atingiram nalguns locais mais de 80 cm!!!! A plantação das árvores deveria ser a última coisa a fazer. Estou com curiosidade para ver como vão orientar os trabalhos de reflorestação no Parque Ecológico, apesar de estar convencido que será feito como deve ser. A florestação e sua conservação têm a ver com muito mais que apenas o cobrir as serras de coberto vegetal de qualquer maneira. Tem a ver com a prevenção das aluviões (as gramíneas como cobertura do solo podem ser responsáveis por mais de 70% da infiltração das águas das chuvas), com a água, com a paisagem, com as alterações climatéricas, com a correção torrencial, com o homem, com os animais e também com a madeira que de lá se pode retirar. Temos que olhar a floresta como um todo, que serve as populações e que defende a cidade das aluviões. Misturar a questão do gado com situações pré eleitoralistas é desonestidade ou ignorância, pois em 2012, depois de grandes incêndios, apresentei um trabalho ao então Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturais, e que foi tornado público, que me agradeceu e disse-me ter publicado 70% das sugestões em portarias, apesar de nunca as terem posto em prática.

Recordo apenas que a Madeira é ciclamente atingida por aluviões e nunca se tomaram as devidas precauções, como por exemplo a correção torrencial, iniciada pelos Serviços Florestais de então e depois abandonada, após a regionalização desses serviços.

Por favor entendam de uma vez para sempre que a pastorícia controlada, é um precioso auxiliar para reflorestação e sua conservação e àqueles que se julgam os únicos conhecedores desta matéria, oriundos de outras áreas, sugerimos façam alguma formação antes de abrirem a boca para tentarem influenciar a opinião daqueles que estão à sua volta, numa autentica tentativa de manipulação da própria população.