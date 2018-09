Madeira – um novo modelo educativo

Mais um ano letivo na Região carregado de expetativas, ansiedades e, para não variar muito, com uma nova legislação nacional plena de orientações, regras, conceitos, estratégias e inovações pedagógicas para cumprir com a exortação a que as escolas, apesar da sua autonomia, não alterem nem aprofundem os recursos existentes.

Professores e alunos deparar-se-ão com: Aprendizagens Essenciais, pouco ousadas, no meu entender; Autonomia e Flexibilidade Curricular; Matrizes Curriculares estruturadas numa lógica de interdisciplinaridade e transversalidade; uma Avaliação mais formativa e menos quantitativa, sempre ao serviço das aprendizagens; planificações centradas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória; Decreto-Lei sobre Educação Inclusiva assente numa conceção universal para a aprendizagem e na abordagem multinível no acesso ao currículo, em que as Necessidades Educativas Especiais são substituídas, e bem, por medidas Universais, Seletivas e Adicionais, garantindo as Adaptações ao Processo de Avaliação.

A filosofia inerente a esta legislação é positiva e desenha o caminho certo; todavia, na prática, infelizmente, poucas mudanças existirão, voltaremos a ficar apenas pelas boas intenções teóricas ou pelos paliativos distribuídos avulso, porque os responsáveis políticos insistem em não mudar o essencial, isto é, o modelo de escola. Não basta decretar e exigir aos professores e aos alunos a reconstrução das suas práticas educativas, dentro e fora da sala de aula, sem lhes garantir os recursos pedagógicos, financeiros e os meios indispensáveis no processo das aprendizagens.

Os professores sempre desenvolveram um trabalho sério na sua carga horária não letiva; os professores, ao contrário do que se diz por desconhecimento, sempre estiveram disponíveis para ações formativas e abertos à inovação e à constante atualização do currículo; os professores sempre cumpriram com empenho as suas tarefas pedagógico-científicas, bem como toda a carga burocrática imposta. Aliás, foi o que sempre fizeram e continuarão a fazer, enquanto esperam, com uma admirável paciência de Job e sem queixumes de Calimero, por uma verdadeira mudança estrutural do sistema educativo.

A Madeira goza de uma Autonomia constitucional que lhe confere excelentes condições para liderar o processo de criação de um novo modelo educativo que venha ao encontro do nosso contexto cultural e social, e que possa servir de paradigma para o conjunto do País, num conceito de Autonomia de projeto e de proposta, com sentido político e de Estado, contraposta a uma Autonomia sem sentido de Estado.

Deverá ser assim também na Educação. Para isso, é necessário vontade política e coragem. Não basta fazer uma mera adaptação que, verdadeiramente, contradiz o espírito autonómico vertido no texto constitucional, pois não atende aos pressupostos do ponto de vista histórico-cultural. Basta de sermos meros espetadores ou executantes do que nos chega, moldando o texto, sem atender à nossa própria idiossincrasia.

A mudança só é possível se tivermos um sistema educativo diferente, nosso, com outro género de políticas educativas, outro paradigma organizacional, repensando a oferta formativa, com uma autonomia escolar de responsabilidade e de compromissos onde os recursos, os meios e as condições de trabalho representem uma clara prioridade.