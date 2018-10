Listas de espera – o que não querem que se saiba

Em 2015 foi efectuado um estudo oficial do SESARAM, coordenado pelo Dr. Rui Alves, sobre a real situação do número de madeirenses que aguardam por cirurgias, exames e consultas. O estudo foi peremptório: o número de 56.337 pessoas em lista de espera não tinha paralelo no país. A espera em média, na Região, para uma cirurgia era de 2 anos, 10 meses e 9 dias.

Mais grave, a lista incluía 65 madeirenses com doença oncológica, negando-lhes a sobrevivência ao cancro. O estudo concluiu então: “O tempo médio de espera é muito superior ao clinicamente recomendado”, anotando: “A situação atingiu hoje contornos de gravidade.”

Passados três anos, a situação agravou-se. Parece surreal, mas é verdade. Apesar da criação do Programa de Recuperação de Cirurgias (PRC), com incentivos extra pagos aos profissionais, o tempo de espera aumentou. De 2016 a 2018, passou-se de 16.584 para 18.699 doentes em lista, um aumento de 2.115 cirurgias. Este é, pois, o legado de Miguel Albuquerque e da sua equipe gestor da saúde.

Para entender com seriedade o que se passa com as cirurgias, é preciso saber, em concreto, as razões desta situação:

1. As cirurgias são de 3 tipos: as realizadas pelo Serviço de Urgência (SU), as cirurgias de rotina e as extraordinárias (PRC). A sobrecarga existente nas urgências, sintoma do difícil acesso aos Cuidados de Saúde Primários e às consultas externas do hospital, faz com que haja sempre primazia no trabalho de urgência sobre o trabalho de rotina.

2. Mesmo nas remunerações, a primazia foi sempre para o SU. Assim não se estranhe que, em 6 anos, o número de cirurgias de rotina no SESARAM tenha diminuído 24%. O próprio PRC está subfinanciado, como reconheceu a Sra. Directora Clínica, que solicitou um aumento de 1,1 para 2 milhões de euros, entretanto recusado pelo Secretário da Saúde. Em sede de Orçamento na Assembleia, solicitamos por duas vezes a verba mínima de 3 milhões, o recomendável, mas tal foi sempre recusado pelo presidente da 2ª Comissão, Jaime Filipe Ramos. O problema é que mesmo com o PRC, há agora menos 879 cirurgias que no passado, quando ele não existia. Em conclusão, o sistema está a morrer com a “cura” que lhe foi proposta!

3. Vários Serviços do Hospital estão desestruturados. Vivem diariamente em carência, alguns com conflitos interpessoais nunca resolvidos. Não é dado valor ao mérito, mas à lealdade e à hierarquia. O importante não é resolver os problemas e cumprir as tarefas, mas, simplesmente, não contestar. E o ensino dos profissionais mais novos foi preterido, com a noção de “escola” gradualmente a desaparecer. E ainda faltam auxiliares de acção médica e os enfermeiros estão sobrecarregados. Enfim, o “cocktail” perfeito para definhar a produtividade.

4. Um exemplo: o CHP, um hospital do Porto, é responsável por uma população de 245.000 pessoas. E tem ao serviço 83 anestesistas enquanto o SESERAM só tem 21. E o que é incompreensível, é que muitos anestesistas formados no nosso hospital optaram por abandonar a Região, sem que houvesse incentivos para os fixar. A conclusão é óbvia: a gestão dos recursos humanos tem sido desastrosa.

5. Em 2006, foi criado no SNS do Continente um programa de Tempos Máximos em Lista de Espera no qual, quando é ultrapassado o tempo recomendado, o doente é logo operado noutro hospital público ou mesmo privado, sem pagar por isso. Apesar do SNS estar a degradar-se nos últimos anos, os doentes lá têm sempre uma alternativa. Na Madeira não têm nenhuma! Não havendo cirurgias dentro do SESERAM, aos madeirenses só resta pagar do seu bolso ou fazer um seguro de saúde.

De uma coisa tenho a certeza: se estas cinco questões não forem abordadas com seriedade e com coragem, a lista de espera não se vai resolver. Nesse caso, tem a palavra o Povo. E o povo não gosta que brinquem com a saúde!