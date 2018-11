Líderes e Partidos Políticos idealistas precisam-se com urgência

O mundo, o país, a região, deixaram de pensar, ou pelo menos deixaram de pensar no que importa, naquilo que é imprescindível: Pensar o futuro, fazendo no presente. Os líderes deste planeta estão enfeitiçados pelo crescimento económico, pelo défice orçamental, pela dívida pública, pela inflação, pelo PIB e tudo o que rodeia estes indicadores. A arrogãncia e presunção que exibem sempre que se referem a estes números chega a ser pungente, pois evidencia a possibilidade de não saberem diferenciar o essencial do acessório, ou seja, a diferença entre seres vivos e números. Assiste-se à padronização do pensamento, ao alinhamento que resulta da ausência de espírito crítico e que encaminha toda gente na mesma direcção. Há uma abstração da condição de ser racional, por contraposição da condição de espectador. Não há quem reflita, não há quem coloque interrogações e traga para o centro das prioridades o pensar, pensar para planear o futuro. “Pensar fora da caixa” é hoje um exercício ausente, colocando a liderança na abertura de caminhos por mares tempestuosos ao nível da miragem. Que seria da Humanidade, se um Mahatma Gandhi (1869-1948), ou um Martin Luther King (1929-1968), ou uma Simone de Beauvoir (1908-1986), ou um Nelson Mandela (1918-2013), ou uma Mária Telkes (1900-1995), não tivessem sido brilhantes? O populismo entretanto vai ganhando espaço, sendo hoje notória sua presença nos Estados Unidos da América e no Brasil, e na Europa, em França, na Alemanha, na Holanda, na Hungria, na Aústria, em Espanha, etc. No nosso cantinho, seja ao nível nacional, seja ao nível regional, os partidos políticos tradicionais, que foram imprescíndiveis na consolidação da democracia, há muito que se alaparam-se ao poder, alternando-se de legistura em legislatura ou de duas em duas, sendo difícil o surgimento de estruturas partidárias inovadoras, pois a próprio sistema está refém desses partidos. O último novo partido político em portugal que trouxe alguma inovação e vontade de mudança de paradigma, foi o “PAN”, que surgiu em 2011, mas também este, e particularmente numa região autónoma como a Madeira, o espaço de intervenção é hoje quase nulo. As grandes batalhas que havia a travar e que estão na origem do partido, como é a causa animais de companhia, estão hoje ganhas e esta matéria já não é sequer assunto para partidos políticos. Após a alteração do estatuto jurídico do animal no código civil, deixando todos os animais de serem considerados uma coisa, reconhecendo a sua natureza de seres vivos dotados de sensibilidade, a criminalização dos maus tratos e o fim dos abates dos animais de companhia, o assunto passou a ser da alçada das polícias, dos tribunais e das associações de animais de companhia, que refira-se, fazem um trabalho extraordinário. A Madeira felizmente não tem a tradição da tourada e assim restará o pombo torcaz, a cabra das ilhas Desertas e a matança do porco, já que estes (ainda) não são considerados animais de companhia e a luta pelo impedimento de uso de animais em espectáculos em todos os municípios da RAM, nomeadamente em circos, coisa que a camâra do Funchal aboliu faz já uns anos. Mas tudo isto não tem hoje uma grande expressão na RAM. O enterrado “PND”, que surge de uma cisão no seio do “CDS”, extinguiu-se e na Madeira assumiu coerentemente que a razão porque existia na região havia desaparecido, ou seja o combate contra o que chamou de jardinismo. Surgiu depois na região o “JPP”, que na origem poderá ter algumas semelhanças com o “PND”, já que nasce da saturação de um grupo de cidadãos em relação à longa governação do “PSD-Madeira” num munícipio, focando a sua intervenção em melhorias para o povo e no exercício da fiscalização à governação, fazendo uma correcta e excelente interpretação das funções do parlamento regional. No entanto, ideologicamente não ostenta grande inovação. Em seguida o “Nós Cidadãos”, que paulatinamente vai-se mostrando querendo trazer para a política a intervenção cívica e um maior envolvimento do cidadão, tendo em vista o bem comum, podendo-se identificar aqui novos passos, evolutivos, para a Democracia. Depois, o recente “Iniciativa Liberal”, em relação ao qual há que esperar para ver, mas que fundamentalmente advoga uma menor intervenção do estado e toda a transformação que daí resulta na sociedade. E por último o novo (mas já velho) “Aliança”, fundado por um antigo primeiro-ministro e de má memória, e de onde não se virá grande novidade. Perante a notória carência de líderes com ideais e partidos políticos inovadores que arrastem a sociedade para evoluções civilizacionais, é urgente uma maior participação dos cidadãos, caminhando para a instalação de uma Democracia participativa em lugar da actual representativa, que claramente atingiu o limite da sua possibilidade.