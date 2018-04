Kanimambo Manhamela(1)!

Questionei-me sobre se teria cabimento. Principalmente pelo seu “low-profile”. Mas lembrei-me do tanto que lhe devemos. Família em geral e filhos e netos em particular. Nomeadamente pelos exemplos que deu. Do que nos ensinou sobre “o como” andar por aqui. Ao seu modo reservado, sempre educado e afável. Não esquecendo ainda as centenas que, pelo que fez, tiveram um posto de trabalho e se autonomizaram e às suas famílias, e que nos fizeram (ao meu irmão João e a mim), cerca de 20 anos mais tarde, a receção que fizeram e que arrepiou todos quantos a viram.

Nesse questionamento pessoal (sobre o cabimento de um artigo deste tipo) lembrei-me também que a sua história é a de muito milhares de Madeirenses que, ao longo de séculos, tiveram a coragem de “fazer-se à vida mundo fora”. Pelo que, ao agradecer-lhe, estava também a homenagear todos eles, sem exceção.

Partiu, depois de uma viagem de quase 97 anos neste mundo. Com alegrias e desventuras, umas mais intensas do que outras. Como acontece a todos, não nos iludamos.

Pauleiro, depois da morte prematura do Pai e pela perceção da dimensão madrasta do país, “embarcou”.

Com o seu irmão mais velho levaram na bagagem os únicos ingredientes possíveis : esperança, coragem e vontade ! Esperança de conseguirem o que país lhes negava. Coragem para enfrentarem o desconhecido. Disponibilidade para lutarem por uma vida melhor. Entretanto, porque a família era valor único e maior, logo que puderam, mandaram buscar a Mãe e o irmão mais novo.

Confesso que não me lembro de um só dia que fosse, da minha infância e adolescência, que não o visse a trabalhar. Tal como, aliás, à minha Mãe, já que à noite, depois dos seus empregos, se empenhavam em continuar a sonhar, pois havia bocas para alimentar e ideias e projetos a concretizar. Que conseguiram, porque as contas consigo eram ao “centavo” (para os menos atentos, 1 cêntimo = 200 centavos).

Mas apesar do trabalho, a verdade é nunca deixou de ter tempo para nós. Desde logo e pela escola de vida que é, para nos ensinar o valor do desporto. E da forma mais pura que conheci. De quem tanto tinha nadado pelo Sporting, como jogara futebol pelo Nacional, voleibolara no Académico ou jogava ténis pelo CLM. O que não eximia de compromisso, afirmava sempre ! Senti-o quando foi meu treinador de ténis. 6 horas da manhã no campo, a preparar o meu 1º campeonato de Moçambique de juniores onde, infelizmente, não lhe consegui fazer justiça, pois perdi na final. Mais tarde, em 1972, com a minha entrada na Universidade e com a aceitação de um cargo na Associação Académica (simples 2º secretário da secção desportiva), uma outra lição. Sem contrariar, mas alertando: qualquer ação nossa é sempre um sinal. E nos tempos que correm a interpretação é sempre outra. Como o tenho percebido nos últimos 46 anos ! As pessoas, como dizia também, têm tendência a ver, no que os outros dizem e fazem, o que elas próprias fariam ou diriam na mesma situação.

Contudo, no meio de tudo isto, ainda havia tempo para dar nota do seu amor pela Madeira. O inculcar do sentimento foi de tal ordem que não foi impunemente que 4 de nós acabaram por aqui se fixar e inverter o processo. Transformando em nossa a sua terra (e a de alguns dos seus netos e bisnetos).

Já quase na 3ª idade, a vida prega-lhe nova partida. Tudo o que tinham construído foi usurpado. Como a muitas centenas de milhares de outros. E Portugal padrasto, que os tinha obrigado a sair em busca de uma vida melhor, abandonava-Vos, de novo, à Vossa sorte. Dizendo que não se podia responsabilizar por nada. Talvez por isso a ideia que sempre nos incutiu de que, ou nos valemos a nós próprios, ou .... Mas essa mágoa, esse ressentimento, sabemos que ficou ! Pela perspetiva de que o Estado português (seja qual for o regime) descarta os seus sem dó nem piedade ... O que marca ! E muito !

Não estranho, por tudo isto e a finalizar, o que não se cansava de lembrar sobre como era a Madeira antes... Qual recordatório que, a seu modo e com as suas histórias, não duvido que tivesse uma função. Que espero, sinceramente, conseguir honrar, em todos os espaços e momentos em que puder intervir.

Hambanine Baba(2)!

(1)Kanimambo – Obrigado ; Manhamela (Manymela) – Homem de cara dura mas com humor (palavras de origem Changana e Suaíli, sendo a última a com que os funcionários do meu Pai na ilha da Inhaca o tratavam).

(2)Hambanine – Adeus; Baba (ou Tata) – Pai (Palavras de origem Changana e Zulu utilizadas na ilha da Inhaca, mas também noutras zonas de Moçambique).