Jovem, talentoso e clássico

Quantos intérpretes-instrumentalistas consagrados, na área de música clássica mas de descendência africana, conhece? Quantos deles ouviu e viu tocar recentemente? Quantos é que se pode contar entre os nomes mais sonantes da música erudita? Não falando dos cantores, que continuam a marcar uma forte presença nos palcos mundiais....muitíssimo poucos. Por exemplo, na página de pianistas clássicos afro-americanos na Wikipedia, encontrará apenas 29 nomes, e destes mais pertencem ao passado do que ao presente. Se não é exaustiva, a lista é bem representativa. Vinte e nove, com alguma notoriedade, entre centenas, se não milhares, de pianistas que deixaram e deixam alguma marca na nossa cultura.

Por isso, quando, no meio dum casamento real britânico, aparece um jovem negro a tocar o seu violoncelo com mestria, brio e confiança de um concertista de larga experiência, o mundo em geral, e até aqueles com os mais diversos interesses que não passam por esse género de música, levanta a cabeça e começa a prestar atenção.

Não menos do que o extrovertido pastor americano, atraiu deste modo a atenção dos presentes e dos telespetadores o violoncelista britânico Sheku Kanneh-Mason, um jovem de 19 anos, a tocar o seu violoncelo de 570 mil euros do famoso luthier italiano Amati. E quem sabe se este músico, já vencedor do concurso BBC Young Musician em 2016, artista da Decca Classics, solista nos BBC Proms e artista convidado duas vezes para atuar nas cerimónias de BAFTA, conseguiria eventualmente ser conhecido e reconhecido por tantas pessoas (só no Reino Unido 18 milhões pessoas acompanharam a transmissão televisiva, e durante a sua atuação foram enviados 28 mil “tweets”), se não fosse o convite da então Miss Markle (e obviamente por iniciativa do Príncipe Harry quem o ouviu tocar num evento de uma fundação em junho passado).

A verdade é que a sua carreira já estava em plena ascensão mas apesar de o seu CD de estreia ter chegado ao primeiro lugar das listas britânicas e de ter sido retratado no filme documentário da BBC 4 “Young, Gifted and Classical”, quem sabe se, mesmo neste nosso presente em que tanto se insiste na igualdade de etnia e de género, ele alguma vez conseguiria ter o mundo como seu palco, de modo como frequentemente acontece com artistas de populações branca e asiática.

Fazendo parte duma família em que todas as sete crianças tocam instrumentos (chegando a participar em conjunto em “Britain Got Talent”) e os pais são pianistas, Kanneh-Mason viveu a música desde sempre e estudou o instrumento desde os seis anos de idade. Não admira também que faz parte da “Chineke!”, primeira orquestra profissional da Europa fundada em 2015, sediada em Londres e constituída na sua maioria por músicos de etnias minoritárias.

O que é certo é que os nove minutos da sua atuação inspirada contribuíram decididamente para a solenidade e espiritualidade da ocasião e deram alguma esperança de que, entre tantos talentos que regularmente surgem em etnias que não sejam de origem europeia, mas que, por razões que nada têm que ver com o seu mérito, acabam por não conseguir a afirmação global, o jovem músico possa conquistar o lugar que as suas qualidades lhe deviam valer e que o seu dom possa iluminar a humanidade durante as próximas décadas.