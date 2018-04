Infecções hospitalares

O homem enfrenta diversas ameaças à sua saúde: pode ser mordido por uma vespa, ou abelha, por um cão, pode ingerir cogumelos venenosos, pode ser...atropelado!

Estas ameaças são visíveis a olho nu, embora, muitas vezes, sejam difíceis de evitar. No entanto, há outras ameaças que não sendo imediatamente visíveis são, não raras vezes, ainda mais mortais. Falo de seres que apenas são visíveis ao microscópio ou ao ultramicroscópio: as bactérias e os vírus patogénicos, isto é, capazes de produzir infecções nas pessoas.

Antigamente, antes do século XIX, atribuíam-se as doenças hoje consideradas infeciosas aos deuses, a “miasmas” ou, mesmo, a bruxaria.

Em 1854, em Londres, num espaço restrito da cidade (entre as ruas Broad e Cambridge), repentinamente, adoeceram mais de 500 pessoas que apresentavam um quadro severo de vómitos e diarreia e, muitas delas, acabaram por morrer. A maior parte das pessoas, mesmo os médicos, atribuíram a situação aos “miasmas” ou ar impuro. Apenas um médico, o Dr. John Snow, resolveu investigar as possíveis causas da situação e pôs a hipótese de se relacionar com a água da fonte da rua Broad que as pessoas bebiam (factor comum a todos os doentes e mortos). Uma vez tratada a fonte, a crise foi debelada.

Hoje sabemos que o que aconteceu foi uma epidemia de cólera, causada por um micro-organismo, Vibrio cholerae, existente na água. As pessoas podem apanhar cólera ingerindo água ou alimentos contaminados, por exemplo, com fezes. Naquela altura, mesmo em Londres, muitas pessoas despejavam os dejectos...para a rua!

Apesar das actuais condições de higiene, em especial nos países ditos desenvolvidos, as infecções microbianas e víricas continuam a ser uma realidade.

Classificamos os micro-organismos em bactérias, vírus, fungos e parasitas.

Os mais pequenos de todos são os vírus, logo seguidos pelas bactérias. Não os conseguimos ver sem um aparelho de aumento de imagem. São inimigos invisíveis.

Há um palavrão para classificar os vírus e as bactérias: são mico-organismos “procarioticos” (ou “procariontes”) pelo modo como organizam os seus ADNs e, com isso, condicionam o seu processo de reprodução, crescimento e funcionamento.

Para alguns cientistas, os vírus não são considerados propriamente seres vivos, por serem incapazes de se reproduzirem por si próprios.

Muitas bactérias vivem connosco (mesmo, dentro de nós) com funções específicas e benéficas. Outras são estritamente patogénicas (isto é, geradoras de doenças) e algumas são patogénicas oportunistas, ou seja, capazes de provocar doenças em determinadas circunstâncias.

Um mundo asséptico...não existiria como o conhecemos.

Os micro-organismos que existem na natureza podem entrar no nosso organismo, de múltiplas maneiras. Através da pele, em especial se a pele apresentar fissuras, do ar que respiramos, da alimentação e da água, por contacto com outros portadores, etc.

Assim, causam doenças de pele, de pulmões, de intestinos, de sangue, de outros órgão e sistemas ou, mesmo, as temidas infecções sexualmente transmitidas como, por exemplo, a sida ou a sífilis.

Evitando explicações demasiado técnicas e maçadoras, falemos de infecções hospitalares.

Os hospitais são, certamente, os lugares em que há mais doentes reunidos...por metro quadrado.

Assim sendo, as possibilidades de contaminação interpessoais ou pelo ambiente estão elevadas a uma alta potência.

Para além disso, as bactérias e os vírus sofrem mutações que são alterações súbitas da sua constituição genética que, não raras vezes, se manifestam por uma resistência acrescida às substâncias que, antes, eram eficazes na sua destruição (antibióticos, por exemplo).

Como as bactérias se reproduzem muito rapidamente, duplicando o seu número a cada meia hora, facilmente transmitem às sucessivas gerações as características positivas para a sua defesa que vão adquirindo.

Mesmo com a descoberta de sucessivos antibióticos ao longo dos anos, muitas vezes, a velocidade a que são descobertos e utilizados é inferior à velocidade com que as bactérias adquirem imunidade.

Tudo isto que é verdade na vida do dia-a-dia, tem muita acuidade no ambiente hospitalar pelo que é necessário um redobrado cuidado na higiene das pessoas e espaços e na racional utilização dos meios (em especial, antibióticos) para que não se verifiquem desequilíbrios...a favor dos vírus e das bactérias.