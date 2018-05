Incerteza no BCE afecta os mercados

Continuam as dúvidas sobre a forma como irá evoluir a inflação na zona euro durante o resto deste ano e no próximo. Uma quantidade importante de analistas continua a acreditar que o plano de redução dos estímulos monetários de Mario Draghi não se irá concretizar, devido ao fraco crescimento esperado na evolução dos preços em toda a zona euro. Muitos são os que esperam uma descida na inflação durante este ano, e muitos outros esperam ainda que essa descida se mantenha também durante o próximo ano.

A última leitura deste indicador revelou melhorias, mas desde Dezembro de 2017 que a inflação estava a cair consecutivamente, tornando ainda mais difícil ao BCE atingir o seu objectivo. De facto, a robustez apresentada por quase todos os membros da união, a crescerem a ritmos interanuais acima dos 1,5% e com níveis de desemprego a melhorar consideravelmente (para além das taxas historicamente elevadas de Espanha e Grécia), não se está a reflectir no índice de preços. Gota a gota, décima a décima, a inflação tem vindo a perder fôlego e está a se afastar lentamente dos desejados 2%.

Se consideramos os contratos de futuros que têm como subjacente a inflação, podemos verificar que os preços a um ano caíram para 1,26%, que comparando com os 1,45% de há uns meses, significa que os investidores deste tipo de contratos estão a ver que a evolução dos preços não está a ir ao encontro das previsões do regulador. Por outro lado, uma outra métrica que quantifica as expectativas de inflação para os próximos cinco anos, também tem diminuído comparativamente aos máximos registados em Janeiro. A Zona Euro parece estar a perder algum impulso e talvez seja isso que está a justificar o discurso vago e muito moderado que vai transpirando do BCE. Parece-me que falta determinação, clareza e precisão no discurso e nas medidas apresentadas pelo BCE. Os investidores precisam de um BCE que os liberte deste dilema, que para além da dúvida quanto à evolução da inflação, se soma o facto das danças de cadeiras que iram suceder na comissão executiva do BCE até ao final de 2019. O vice-presidente Vítor Constâncio será substituído pelo espanhol Luis De Guindos em Junho. Ainda não é conhecido quem irá substituir o economista chefe, Peter Praet, que sairá em Maio de 2019, e também falta saber quem substituirá o director de mercado, Benoit Coeure, cujo mandato também terminará em Dezembro do próximo ano. Parece uma simples troca de actores, mas é preciso ver que serão estes os novos actores a ditar o futuro de uma política monetária que quanto a mim só agora começa a atingir o estado de maturação.