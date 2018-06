Ilhas maiores

Nos últimos dias, tal como todos sabem, estive em visita oficial a Londres, com uma agenda integral junto da comunidade madeirense na capital do Reino Unido. Foi uma visita muito exigente do ponto de vista político, mas também muito produtiva e com resultados entusiasmantes.

Visitar as comunidades madeirenses pelo mundo, é sempre uma experiência recompensadora e com um enorme significado pessoal. Porque qualquer madeirense sabe que não há Madeira sem a nossa diáspora, mas sobretudo porque, quando se visita as nossas comunidades, seja no exercício de funções de responsabilidade, seja meramente a título pessoal, é inevitável sentir-se especial.

Os nossos emigrantes são verdadeiramente um pouco da Madeira pelo mundo, são a nossa raiz, o nosso carácter e a nossa história, e serão sempre uma casa longe de casa. Esta foi, pois, uma oportunidade sublime, não só pela riqueza emocional que nos proporcionou a todos, mas, acima de tudo, como oportunidade real para refletir sobre o estatuto social e político que os nossos emigrantes têm atualmente e, igualmente, sobre o potencial que os madeirenses de toda a parte devem cumprir em conjunto, na nossa próxima etapa de desenvolvimento coletivo.

Os nossos emigrantes são a prova viva do tamanho da nossa Região, umas ilhas que parecem tão pequenas, mas que chegaram afinal ao mundo todo. São a prova viva da distância e do sucesso dos madeirenses, em todas as paragens onde chegaram. Visitar as comunidades madeirenses pelo mundo, e ser recebido da forma como fomos, é, na verdade, uma enorme responsabilidade, porque é a nós, governantes de cá, que cabe, em grande parte, carregar as expetativas e a esperança dos madeirenses de lá.

Visitar a diáspora é o melhor exemplo que podemos ter do que é ganhar perspetiva sobre a nossa terra, sobre o seu verdadeiro potencial e sobre o seu verdadeiro património – as pessoas -, encarando-as, definitivamente, como o mais importante ativo social, económico, cultural e geoestratégico que a Madeira tem e pode ter.

Defendi duas grandes ideias nesta minha visita a Londres: que os emigrantes madeirenses devem poder votar nas Eleições Regionais e que os representantes institucionais das comunidades devem passar a ser eleitos pelos próprios emigrantes, e não indicados pelo Governo Regional. Ambas as ideias assentam num princípio essencial que vai contribuir diretamente, não tenho dúvidas, para o novo modelo de desenvolvimento da Madeira para a próxima década: a proximidade entre o Arquipélago e as suas comunidades pelo mundo.

É fundamental valorizar a nossa diáspora pelos atos, mais do que pelas palavras, empoderá-la de forma efetiva, dar-lhe voz e mecanismos de participação, devolver-lhe um sentimento de pertença que tem de deixar de ser só emocional, para passar a ser concreto.

Quanto mais envolvidos estiverem os nossos emigrantes dos próprios mecanismos de Governo desta terra, mais próximos estarão realmente desta terra. Mais poderão fazer pelo presente e pelo futuro, o seu e o nosso, fazendo da Madeira ainda mais do que um lugar aonde se queira voltar, um lugar de onde não se queira sair.

É isso que queremos: uma Madeira onde haja condições para voltar, se for essa a sua vontade, mas também para investir, para estudar, para começar uma nova vida, e claro, de onde não se tenha de sair, o que só poderá ser conseguido com uma nova geração de políticas públicas, que nos permita crescer a nível económico e social, promover a sustentabilidade do território, fixar as pessoas na região e dar futuro aos nossos jovens.

É isso que tive oportunidade de dizer em Londres: que contamos com o compromisso dos nossos emigrantes na construção da Madeira para a próxima geração, uma próxima geração que tenha o condão de nos unir a todos, novos e velhos, emigrantes e locais, homens e mulheres, seja qual for o seu passado e o seu presente, uma geração para o futuro, para os que estão na Madeira e para os que já lá estiveram, e para todos os que hão de voltar.

Contamos com todos os madeirenses, onde quer que eles estejam, porque a Madeira está onde eles estiverem. Porque a Madeira também será o que quiserem.