Governo sem vergonha e o Parque de Campismo do Porto Santo

No ano anterior justificou-se dar voz ao protesto público contra a desativação do Parque de Campismo do Porto Santo, na medida em que, antes do verão de 2017, estava encerrado e abandonado.

Entretanto, o Parque de Campismo foi reaberto. O Governo Regional anunciou um investimento público que, supostamente, visaria a sua requalificação.

Hoje, o Parque tem portas abertas, mas está completamente degradado nos seus equipamentos e infraestruturas. Ao contrário do que é anunciado através dos canais públicos de informação sobre o funcionamento do Parque de Campismo do Porto Santo, não existe “sala de TV”, nem “sala de jogos”, nem biblioteca, nem sala de leitura...Nem sequer o “serviço de receção está em funcionamento!

É uma vergonha!

O Governo Regional promove a destruição, a degradação e a completa desqualificação do Parque de Campismo do Porto Santo.

Aquele Parque, tratado como se fosse uma sucata, com as salas transformadas em lugares de despejo de entulhos, é bem a imagem do governo sem vergonha, que não quer zelar pelo bem público e que vandaliza os equipamentos públicos.

O governo sem vergonha desqualifica um lugar que poderia ser exemplar para uma região de turismo, que poderia promover o turismo com propostas ecologistas.

Através da destruição do Parque de Campismo, a quem quer este governo agradar?