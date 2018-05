VALE TUDO- Alguém que se diz independente, que se fez eleger presidente de uma câmara municipal, nessa qualidade e em nome de uma coligação, mas que acaba a discursar no congresso do partido socialista. Ou é um falso independente ou é um falso militante, pelos vistos é um falso independente do PS.

Alguém que se diz autonomista, mas anuncia a sua candidatura à presidência do governo regional da Madeira, não na Região, não perante a sociedade civil regional, não perante os seus eleitores, mas perante os socialistas do continente,

ou é um falso autonomista ou um fraco autonomista, ou as duas coisas.

Por isso é preciso ter cuidado com os falsos profetas.

EUTANÁSIA – Esteve bem o parlamento, venceu o “Não”, naquela que é uma matéria de grande controvérsia, aliás bem patente na proximidade do resultado das votações.

A um ano das eleições, o timing escolhido para a discussão de uma matéria que não consta do programa eleitoral de nenhum partido é desde logo no mínimo curioso e faz-nos questionar se o PS, o BE, o PAN e o PEV estariam ou não verdadeiramente preocupados com o sofrimento das pessoas ou com outro tipo de agendas fracturantes.

Não faz sentido discutir um assunto com esta importância, como é a vida e a morte, de uma forma apressada, impaciente e “nas costas dos portugueses” como pretendiam estes partidos.

Mas não me admira, o PAN, partido que agora defende a eutanásia das pessoas, fez aprovar há bem pouco tempo o fim da eutanásia animal.

Em matéria de vida humana, a coerência é tal, que os partidos que defendem a eutanásia, são exatamente os mesmos que chumbaram as propostas do PSD de criminalização de abandono dos mais idosos, mas trataram rapidamente de aprovar a criminalização do abandono animal, matéria com a qual não deixo de concordar.

Em suma, considero que o Estado não deve promover a morte antecipada dos seus cidadãos “numa rampa deslizante” como tem acontecido na Holanda e na Bélgica, mas assegurar as condições para que todos tenham uma vida digna, com diminuição do sofrimento, assegurando a inclusão e o apoio familiar.

O caminho a trilhar é o do reforço do investimento do Estado na rede de cuidados paliativos, na figura do cuidador e em proporcionar as condições para que todos possamos tratar e assistir da melhor forma os nossos concidadãos.

O caminho do progresso não é a morte é a vida.