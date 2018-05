Quantos de nós (se não todos!) já o dissemos, tentando dar o máximo ar de convicção, expressão séria ou mesmo colérica pronta a passar a expressão de grande ofensa e revolta se o interlocutor não for lesto a confirmar a peremptória afirmação.

“Eu não minto!”. Significa: sou sério, confiável, honesto, coerente, incapaz de enganar seja quem for.

Será...verdade?! Tenho para mim que toda a gente mente. Eu incluído, claro! Não mentir é praticamente impossível. Quanto muito, alguns de nós poderão afirmar que, habitualmente, não mentem dolosamente. Não mentem com intenção de causar dano a alguém.

“Mentira é o nome dado às afirmações ou negações falsas ditas por alguém que sabe (ou suspeita) de tal falsidade e, na maioria das vezes, espera que seus ouvintes acreditem nos dizeres.” Quando quem fala desconhece a falsidade do argumento, logicamente que não é “mentira” mas sim “erro”.

Porque é que toda a gente usa a frase que dá título a este artigo? Mentir é contra os padrões morais e é, mesmo, considerado pecado por algumas religiões.

No entanto, o velho Platão escreveu em “A República” que as razões para mentir são muitas: a política (a vida coletiva), a psicológica (a vida individual) e a ética (a vida comum). Platão afirma que é impossível viver sem mentir. A mentira é necessária para que os homens possam conviver. Nem todos os filósofos estão de acordo com Platão. Basta-nos citar Santo Agostinho, Kant ou mesmo Aristóteles.

Freud sustentou que a vida seria insuportável caso não mentíssemos. Imaginem a quantidade de brigas e desavenças que aconteceriam se falássemos a verdade o tempo todo. Mentimos para enfrentar a realidade e para atrair a atenção do outro. Também criamos novas versões, ficções e deturpações da realidade que cumprem um papel psíquico para nós mesmos.

No entanto, cada um de nós tem autonomia para escolher se mente ou não e, normalmente, a consciência das possíveis consequências que a mentira pode ter no campo da ética. Há, portanto, quase sempre, uma reflexão custo/benefício quando utilizamos a mentira, por exemplo, para autopromoção, para benefício próprio ou para destruir um concorrente na guerra, nos negócios ou no amor.

Quando contamos mentiras para melhorar a nossa imagem perante os outros, acreditamos um pouco na nossa mentira e, para piorar, usamos o efeito que a mentira tem no outro para aumentarmos a nossa autoimagem e autoestima.

A Etiqueta (normas a serem observadas entre particulares no trato recíproco) preocupa-se com a questão da mentira, da hipocrisia e da atribuição de culpa.

A culpa refere-se à responsabilidade que a sociedade atribui à pessoa por um acto que provocou prejuízo material, moral ou espiritual a si mesma ou a outrem. Para isso a sociedade utiliza a Ética, a Sociologia e o Direito. Isto para não referirmos o sentido subjectivo, sentimento que se apresenta à consciência de cada um quando avalia os seus actos de forma negativa.

Apesar de todas estas barreiras, porque é que eu arrisco afirmar que TODA A GENTE MENTE?!

Que mais não seja porque há a chamada “mentira social”, considerada inofensiva, e há circunstâncias onde existe uma expectativa de se ser menos do que totalmente honesto, devido a necessidade ou pragmatismo.

As mentiras podem ser divididas em classes – ofensivas ou mal-intencionadas, inofensivas e jocosas, do qual apenas a primeira classe é séria.

Passemos por cima da mentira política, por exemplo, as afirmações de George W. Bush acerca da existência de “armas de destruição massiva” que justificaram a invasão do Iraque em 2003.

Se entrássemos por aí iríamos, provavelmente, concluir que para se considerar se uma declaração é uma mentira, a consideração menos importante para a maioria das pessoas é se ela é... verdadeira! As considerações mais importantes são: Ele acreditava nisso? Ele tinha intenção de enganar? Ele estava tentando ganhar alguma vantagem ou prejudicar alguém? Essa é uma questão séria ou trivial? É “apenas” uma questão de retórica política? A maioria das pessoas irá conceder que, mesmo que a declaração seja falsa, se ele acreditava nela, não estava tentando enganar, e se não estava tentando ganhar vantagem ou prejudicar ninguém, então não houve mentira.

Voltemos ao nosso pequeno mundo. No nosso pequeno mundo vemos que até os bebés, mesmo antes de fazerem uso da linguagem falada já conseguem mentir para benefício próprio. Quem não sabe que bebés que ainda não falam descobrem facilmente que se chorarem, sem que haja razão objectiva nenhuma para tal, conseguem a atenção dos adultos?

Quem convive com crianças, sabe certamente que todas as crianças, em especial entre os 4 e os 5 anos começam a utilizar mentiras. E que essas mentiras vão-se tornando mais elaboradas e consistentes com a idade porque a criança vai compreendendo o sistema de referência conceptual para julgar se uma declaração é verossímil, uma vez entendido o conceito de verossimilhança. Mentem para obter coisas, para escaparem de castigos, por brincadeira.

Aqui, pretendo falar de “mentirosos normais” (que somos todos nós) não de desvios patológicos como, por exemplo a Mitomania. O mentiroso compulsivo não tem nenhum objetivo ao mentir, fazendo isso mesmo quando não está sobre pressão social.

Quem nunca utilizou um eufemismo para evitar a menção explícita de algo desagradável? Quem nunca fez perguntas insinceras sobre a saúde de uma pessoa que conhece mal? Quem nunca respondeu “está tudo bem” em resposta a uma pergunta insincera? Quem pergunta fica, com frequência, bastante desconcertado por qualquer outra coisa que não a resposta positiva mais breve possível. Quem não foi capaz de dizer a uma pessoa moribunda o que quer que ela quisesse ouvir? Quem nunca mentiu acerca dos dotes culinários de uma anfitriã simpática?

E, para finalizar, quem nunca disse: “Não chegou o seu email”; “É só uma amiga”; “Estou com dor de cabeça”; “Segunda-feira eu começo...”; “Estás na mesma, não mudaste nada!”; “O teu vestido é lindo” ?!