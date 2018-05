Este ano vai ser assim...

Os homens e mulheres providenciais andam por aí palmilhando terreno e páginas de jornais, competindo pela áurea mais esbelta e reluzente, de modo a seduzir o maior número destes ilhéus provincianos do Atlântico.

Há deputados que beneficiando duplamente dum benefício das deslocações para o esforçado labor em São Bento, fazem uma pirueta de nota artística, e transformam uma mancha ética do mais puro oportunismo, em mais um acto de propaganda em entregar o tal benefício a uma instituição com direito a foto e fanfarra. Uma verdadeira “ascensão” aos Céus. Há jornalistas comprometidos com qualquer coisa, que fazem com que nos Açores nem se falasse dessa imoralidade a propósito do duplo benefício dos deputados daquela região autónoma, talvez porque naquela região socialista, o ex-presidente do GR dos Açores e actual líder parlamentar socialista em no hemiciclo nacional - Carlos César - é provavelmente o vértice graúdo mais vergonhoso dessa pirâmide de interesses que - pasme-se - tem a “férrea” cobertura do próprio presidente da Assembleia República. As quadrilhas protegem-se bem.

E já que o vocábulo quadrilha me escapou dos dedos, assistimos quase que anestesiados a mais um alegado escândalo da tenebrosa governação socialista de Sócrates, em que um seu ministro parece que receberia durante o exercício ministerial, uma “mesada” de largos milhares de euros por parte de Ricardo Salgado, cujo pagamento se processava através de sociedades “off-shore”. Meus amigos, afinal o 25 de Abril também desembocou nesta “democracia”, onde cada vez mais menos gente com ela se identifica com estes exemplos.

Há já muito tempo que temos assistido a manchetes regionais sobre as falhas no nosso sistema de saúde regional, em muitas valências. Fica a ideia que vivemos num quadro de terceiro-mundo, onde tudo falta, desde recursos humanos a materiais. Contudo, quando ousamos ler, ver e ouvir notícias de âmbito nacional, assistimos a casos onde são denunciados falhas ainda maiores de unidades de saúde por esse país fora, como o recente caso da unidade de oncologia pediátrica num hospital do Porto. Não vamos obviamente relativizar o nosso mal e o mal dos demais, mas, pensei que num país dum governo socialista apoiado pela esquerda, esses casos seriam impossíveis de ocorrer. Aliás, as múltiplas falências que se assistem neste país por falta do tão amado investimento público tão reclamado - mas tolerado - por essa mesma esquerda, faz com que o tal “murro na mesa” de Cafôfo perante o seu patrono António Costa, seja uma anedótica miragem para inglês ver.

A tão propalada ida reivindicativa de Cafôfo a Lisboa teve apenas o propósito infantil de ampliar uma importância que Cafôfo não tem. Se é verdade que o PS-Madeira assumiu que não dispõe de ninguém capaz para líder dum futuro Governo Regional, e assim arranjou um mercenário sorridente com o patrocínio de Lisboa, também é certo que o partido do Rato chutou para canto a estrutura regional do PS-Madeira, não lhe reconhecendo mais utilidade do que carregar em ombros um estranho hospedeiro que está a digerir devagar os socialistas regionais. E coitados, os rapazinhos de cá enfiam o barrete, não piam e sentem alergia quando se fala em “Autonomia”.

Este ano vai ser interessante em termos políticos, talvez inversamente proporcional à náusea que cada vez mais me provoca, ao assistir a tanta demagogia populista dirigida a um povo cada vez mais acrítico e anestesiado por festinhas no pêlo.