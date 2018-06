Começa hoje uma nova caminhada da selecção nacional, da equipa de todos os portugueses que se fez maior ainda do que o fenómeno do futebol. Já ninguém tem dúvidas acerca da dimensão social da selecção nacional; já ninguém duvida da importância dos sucessos desta equipa para o espírito colectivo de um país demasiado habituado a sofrer e ensinado a fazer-se pequeno demasiadas vezes; e são cada vez menos os que insistem em cair no erro de julgar que falar da selecção é ignorar o resto do país, porque os portugueses já mostraram que valorizam os seus e o que é nosso em todos os contextos, sempre que somos convocados para fazê-lo - na Madeira, no resto do país e em qualquer sítio onde esteja um coração português.

Aprendi a gostar de futebol em pequeno: dentro de campo, nas bancadas, em frente à televisão e nos jogos de computador. O futebol devolveu-me sempre o que lhe dei em tempo: vitórias, família, amigos, histórias e memórias para a vida toda, de jogos vividos em lugares e em contextos muito diferentes. Deu-me, acima de tudo, alegrias: mesmo quando perdemos, as de momentos que acabaram em convívios que duram uma vida toda. É atrás delas que parto para Lyon, onde reunimos por um fim-de-semana apenas a história inteira de uma juventude plena. Com parte dos amigos de sempre, iniciamos mais uma caminhada fisicamente juntos, onde terminámos a última em comunhão de espírito: na casa de um francês com coração português, juntos, como há dois anos estivemos, à distância, a celebrar a vida em nome de Portugal.

Há dois anos a selecção pediu aos portugueses Confiança nos momentos mais difíceis - e hoje são os portugueses que devolvem Esperança numa vitória que coloque em pausa as dificuldades diárias das nossas vidas. Em 2016 a final do europeu coincidiu com a do Congresso da Juventude Socialista, onde lançámos o mote que mudou a minha: “vencer 2017, preparar 2019”. A primeira parte está feita, com Confiança, e a segunda faz-se todos os dias com Esperança num futuro melhor. Com trabalho, empenho e dedicação. Com a inspiração que homens como Ronaldo nos oferecem todos os dias. Com amor à camisola: a do Funchal, a da Madeira e a da Nação. Para que antes e depois do Mundial continue a existir Esperança.

A selecção nacional é mais do que o futebol jogado porque é sobre a vida de cada um de nós que corre como uma bola no relvado. São as famílias, os amigos, as histórias das nossas vidas que se cruzam num fenómeno só. As de cada um, que no caso dos que se dedicam à causa pública é simultaneamente a vida de todos. A minha tem sido sempre sobre Esperança: na saúde no lugar da doença; na vida no lugar da morte; na vida de todos no lugar da de cada um; na vitória no lugar da derrota; no Futuro no lugar do passado. Esperança: na nossa selecção, na nossa Região e nas alegrias que estão para vir. É sempre por aí que vamos. Força, Portugal!