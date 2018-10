“No sábado passado, os iogurtes estavam mais caros! A promoção das bolachas não é grande coisa. Devias ter trazido mais pastas de dentes.” Era esta a conversa, do casal que estava à minha frente na fila do supermercado, no último fim-de- semana. Teriam certamente idades próximas da minha, mas calculei que tivessem no mínimo 10 filhos e 5 cachorros, pela quantidade de iogurtes e bolachas que levavam, mais aqueles biscoitos em forma de osso, que por magia escovam os dentes dos cães.

Enquanto a mulher se irritava a desencalhar um frango do meio dos pacotes de leite, no carrinho das compras, o marido não dava vencimento a encher os sacos de plástico, com as promoções.

A senhora da caixa disse, no início, que lhe entregaria 5 sacos “para começar”, mas quando chegaram aos bifes e às asas de frango, pediram mais 2.

Entretanto tirei da carteira o saco de pano, que a tia Margarida me fez, com aplicações de crochet e uns berloques de umas cortinas velhas. Enquanto pagavam as compras, a senhora disse-me que normalmente também trazia sacos de casa, mas que o marido, desta vez, os tinha esquecido no carro.

E continuou: “Acho muito bem que se pague pelos sacos de plástico. Pelo menos, o dinheiro reverte para iniciativas ambientais, que evitam que chegue tanto plástico ao mar! Já viu aquelas imagens, no Facebook, de tartarugas com sacos presos na boca?!”

Sim, infelizmente já vi, respondi. Mas, lamento dizer-lhe, o dinheiro que paga por estes sacos não reverte para o meio ambiente.

Isso é para os sacos mais finos, de gramagem inferior, que já não existem.

“Então porque pagamos os sacos de plástico?! Pensei que era obrigatório!!!” - perguntou

Está apenas a comprar sacos, como outra coisa qualquer, não está a pagar taxas ambientais, respondi.

O casal afastou-se, a falar dos sacos de plástico, entre o incrédulo e o duvidoso, enquanto a senhora que estava atrás de mim me mostrava, o saco que a neta lhe tinha pintado no infantário ...