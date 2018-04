Enfermeiras e enfermeiros – conhecer, respeitar e dignificar

Frequentar as três unidades hospitalares da Região (Dr. Nélio Mendonça, Marmeleiros e Dr. João de Almada), na qualidade de utente ou de visitante regular, é, sem dúvida, uma necessidade inevitável e uma oportunidade para experimentarmos, ou, dependendo dos casos, assistirmos a uma das peças mais complicadas da vida. Tentamos fazer de conta que este auto não existe e se existe é nos outros, na distância consagrada pela nossa ilusão. Todavia, sem aviso prévio, o dia da peça chega e então acordamos sobressaltados.

A partir daí, tudo muda. Passamos a esbarrar diariamente com os cheiros intensos, os sons violentos e os olhares profundos da nossa fragilidade humana. Descobrimos novos contornos do nosso pensar, pressentimos de forma crua a esperança que se esconde por trás das nossas crenças e deixamo-nos levar pelas recordações soltas no baú da memória. São lugares, tempos, pessoas, vozes, horizontes e encantamentos que se libertam, entretanto, o presente levanta-se, toca-nos nos dedos das mãos e lembra-nos de que o futuro espera pouco, aliás, já está ali tão perto, mesmo ao virar da luz da manhã.

Três unidades hospitalares, tão diferentes, tão iguais. Cumprem valências específicas, cada uma delas responde aos seus objetivos bem delineados, sofrem de problemas idênticos, debatem-se com carências diversas, os recursos são, de forma clara, escassos, os profissionais de saúde fazem o seu melhor, perante as condições existentes. Apercebemo-nos desta realidade, aliás, devido à frequência das nossas visitas, passamos a vislumbrar os pormenores. Subimos as escadas, fechados dentro de nós, percorremos os corredores, cruzamo-nos com os quartos cheios de vidas, os gabinetes atulhados de preocupações, ouvimos as conversas trocadas, umas vazias, outras alagadas de tanta coisa.

Habituamo-nos à azáfama dos dias encerrados naquelas paredes frias. Os rostos repetem-se, os sorrisos ténues saem espontaneamente, os cumprimentos familiarizam-se. Acabamos por conhecer o trabalho de tanta gente, onde se destacam as mulheres e os homens que vestem a bata da enfermagem. Vamos observando, percebendo as lógicas da organização, dos tempos, o tipo de responsabilidades e sentimos, no ambiente em redor, o tamanho do valor humano que fica em cada gesto, atitude, palavra de conforto, em cada presença atarefada, mas atenta, destas enfermeiras e destes enfermeiros que assumem um papel fundamental junto dos doentes, nos andares, nas urgências, no bloco operatório. A competência, a dedicação, o compromisso, a qualidade dos serviços prestados e o profissionalismo são evidentes, seja nos tratamentos, nos cuidados de saúde atribuídos, a nível da medicação, pensos, controlos, acompanhamentos, seja na assistência em termos de higiene diária dos doentes. Pois é. As enfermeiras e os enfermeiros também dão banho aos doentes, mudam-lhes as fraldas, dão as refeições na boca dos mais dependentes. Todos os outros profissionais que exercem a sua profissão nas unidades de saúde são importantes e insubstituíveis, não obstante, pela especificidade das suas funções, pela envolvência, pela relação de proximidade com o doente, considero que o pessoal da enfermagem assume um relevo diferente, especial, por isso, merece todo o nosso respeito, consideração e reconhecimento. Urge dignificar a sua carreira profissional.

Obrigado.