Emanuel Rebelo - os 40 anos da instituição Vespas

Há memórias que ficam para sempre, uma delas tinha eu 16 anos e tinha aberto uma “tasca direcionada para amigos”, chamava-se Cais VIP, ficava mesmo o lado do Santinho na Marina do Funchal, já então era uma espécie de “art bar” o Gonçalo (GOGO) pintou as suas paredes com um tipo de “sea art”...mas isto não reza para o que quero contar.

Uma dessas noites, entre copos de amigos, liga-me o Goncalo Abreu e diz-me “Sérgio, podes vir hoje à noite ter às Vespas? O Senhor Emanuel quer falar contigo...”Escusado será dizer que tremi de cima abaixo, afinal ia falar com Emanuel Rebelo e a conversa não era para menos, queria abrir o Music Bar (Marginal), e convidou-me para esse projecto, um bar que misturava música ao vivo e arte, foi lá que organizei a minha primeira exposição, do saudoso e sublime pintor Danilo Gouveia. Foi lá também que organizamos os concertos dos Et7ra, 4a quadrante...

Desde então, por culpa do perfeccionismo do Emanuel, da sua organização extrema e dos seus “esquemáticos” (pequenas folhas de papel que vai escrevendo e guardando na carteira até estarem implementadas), nasceu a minha ligação a projectos deste género, que nunca mais parou.

Nas Vespas assisti aos melhores concertos, actuações de DJs, exposições de arte, apresentações, produções temáticas (por época), na altura era sem dúvida o nosso verdadeiro Centro Cultural e ficava sobretudo fascinado como o staff da casa era organizado, todas as noites uns 35 a 40 minutos antes das portas abrirem, já eles lá estavam apostos para mais uma noite, fosse essa de grande expectativa ou até sem qualquer perspectiva de vir a encher, mas é assim que se reconhecem as grandes casas, pela forma que se comportam quando estão vazias, tudo funciona exactamente igual como se estivessem cheias e aí não há espaço para uma prateleira desarrumada, uma casa de banho sem sabão ou papel higiénico, todos os pormenores são vistos de forma imaculada fazendo com que esta casa tenha a capacidade de reinventar ano após ano. É também por isso que acho que as licenças não podem nem devem ser todas iguais e está na altura das autoridades agirem. Hoje em dia já nem sabemos se estamos num restaurante ou num bar, num clube ou numa discoteca, a confusão é tanta que as novas gerações nem valor dão a todos estes pormenores que são precisos para abrir uma casa, é tudo igual, tudo nivelado pelo mesmo. Mas faz algum sentido uma casa que paga impostos, segurança social, pass música, spa, staff, segurança certificada...ter as mesmas licenças e principalmente o mesmo horário que um bar? não parece!

Não podemos também esquecer os Outdoors das Vespas, para mim os melhores que alguma vez se fizeram em Portugal, verdadeiros “hinos” à produção técnica e ao arrojo.

Como também não esqueço no primeiro Sensation White, projecto que produzi em 2009 e 2010 em Lisboa no Pavilhão Atlântico, estava a meio da produção, e senti o telefone a tocar, por norma não olharia para ele, tinha o sistema de comunicação interno do evento para a equipa poder falar comigo, mas nesse momento olhei, e era uma mensagem do Emanuel, “ Sérgio, estou a assistir na SIC ao evento que estás a organizar e tenho de te dar os parabéns”, aliás, foi sempre assim, as conversas mais duras e as mais simpáticas foram sendo ditas ao longo destes 30 anos com muito respeito mútuo e uma grande admiração pessoal da minha parte por ele, essencialmente por ter a consciência que estamos perante aquele que mais sabe disto, aquele que se formou com os erros e com os êxitos, aquele que mais fez para que a nossa aculturação fosse maior. Uma pessoa muito à frente do seu tempo, capaz de ver o que mais ninguém vê e sobretudo um homem capaz de implementar as suas ideias e sonhos sem esperar “empurrões”.

O Jota costumava referir-se ao pai como “Mr. Perfect” e isso diz tudo em relação ao Emanuel.

Que os 40 anos das Vespas que estão aí à porta tragam o justo reconhecimento e homenagem de todos, pelo “pai” da noite madeirense. Aliás seria bonito que esta homenagem viesse não a título governamental, mas sim pelas casas que fazem a noite.

Pela minha parte fica um sentido agradecimento por tudo o que as Vespas, o Emanuel e a sua equipa têm dado à Madeira e aos Madeirenses. Obrigado!

#SOMOSTODOSVESPAS!