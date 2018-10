E se a nossa cidade do Funchal tivesse sistema de videovigilância?

O futuro não é amanhã. Já começou e sem darmos conta estamos a viver uma nova era civilizacional onde o real dá lugar ao digital. A diferença é que agora cada vez mas é digital, como tudo o que nos rodeia nos dias de hoje e no futuro ainda mais será.

Na verdade, a tecnologia é uma ferramenta para o ser humano. Assim como é uma arma. Se estiver em mãos erradas, pode resultar em coisas más. Mas se a tecnologia continua a avançar com a inteligência artificial é porque ela pode fazer muitas coisas boas.

Na minha opinião, a videovigilância é o caminho certo, estou cada vez mais convencido que um sistema de videovigilância nas principais ruas do Funchal, ajudaria a PSP no combate e na prevenção de crimes, à semelhança do que já existe em algumas cidades do nosso país, onde as imagens das câmaras de videovigilância, captadas com a admissibilidade da recolha e captação de som, seriam controladas e gravadas 24 horas por dia por operadores e podiam ser visionadas no Comando Regional numa central própria criada para o efeito, através de uma ligação à Rede Nacional de Segurança Interna.

Já sei, o problema são os pareceres e todo o expediente (in) útil da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) com as suas conhecidas avaliações e análises dos projetos de videovigilância e os críticos do costume, cujas posições se radicalizam, falando as ideologias mais alto e onde todos perdemos, sobretudo porque importa relembrar que estamos, “só” a falar de segurança pública.

Admito que seja passível de discussão e preparei já a minha caixa de entrada para receber e responder ao correio electrónico de quem tem a paciência de me ler, e não me preocupam minimamente os “memmes” do facebook, mas considero ser um acérrimo defensor que na prevenção de crimes, deveríamos equacionar a possibilidade de recorrer à videovigilância, através das tecnologias já disponíveis, nas principais artérias e locais públicos do Funchal.

E mais, em caso de perigo, sou de opinião que a PSP deveria poder aceder online e em tempo real às imagens de videovigilância feita em espaços privados de uso público, como aeroportos, estações de comboios ou autocarros, bares, restaurantes, discotecas ou centros comerciais, porque para prevenir crimes, a segurança e proteção das pessoas é uma questão que não pode ser ignorada.

Se olharmos para um Funchal que está a crescer, com cada vez mais pessoas, mais estrangeiros, mais turismo, esta componente permitiria não só uma mobilização da PSP na hora para responder a qualquer situação com uma ativação imediata dos profissionais da PSP, como também a percepção da existência destas câmaras tem um efeito dissuasor quer como meio de prova em inúmeros inquéritos criminais, permitindo a identificação dos autores [dos crimes] e das formas como atuaram.

Por outro lado, os riscos hoje são maiores do que há uns anos e creio que o Município do Funchal está em condições para dar à PSP os meios tecnológicos que nos permite proteger as pessoas, sem que com isso possam pôr, de forma excessiva, em risco os próprios direitos e liberdades.

É verdade que a questão da privacidade é uma preocupação, mas acredito que ela pode ser respeitada mesmo com um acesso online e em tempo real a imagens de segurança.

E se quisermos falar de privacidade, as pessoas já estão a ser gravadas e a nossa vida social já não é no café, nos bancos de jardim, nas esquinas das ruas. É no facebook. O nosso álbum de fotografias já não é de papel e cartão é feito de bytes e está no instagram. Os namorados já não se procuram nas festas, procuram-se no tinder. As notícias já não se lêem em papel, lêem-se na Internet. As reuniões e conferências já não precisam da nossa presença, só da nossa imagem via skype. Também já não é necessário sair de casa para ir às compras. Elas fazem-se online.

Curiosamente uma boa parte das nossas discussões acontecem no facebook e no twitter, ou seja, quem argumenta e vocifera contra ou a favor da videovigilância e dos seus supostos malefícios está tão mergulhado dentro de um ecrã e de uma realidade virtual.

Não há nada a fazer. Esta revolução já nos engoliu: A questão coloca-se entre a legitimidade do privado e a legitimidade do público, salientando que as imagens recolhidas nestas situações só devem ficar guardadas durante 30 dias.

A necessidade de apostar na prevenção deixa, porém, uma mensagem de rumo a seguir: se já existe a figura do vídeo-árbitro nos campos de futebol, porque não equacionar a exequibilidade da implementação de vídeo-agentes da PSP, drones e videovigilância, nas ruas do Funchal?