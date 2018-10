É preciso ter lata!

A semana passada fomos brindados com a repentina preocupação do Partido Socialista em “acelerar” a mobilidade aérea e marítima dos madeirenses. A preocupação era tanta que prometeram, também, resolver a taxa de juro da dívida, o novo hospital e o apoio a quem regressa da Venezuela. Não há fome que não dê em fartura. Sobre a mobilidade aérea, o PS que agora quer acelerar para um novo subsídio de mobilidade, foi o mesmo que, em Julho, tentou travar a fundo a proposta da Assembleia Regional para que os madeirenses tivessem um subsídio semelhante ao que existe em Canárias. Sem adiantamentos dos passageiros às companhias aéreas. Sobre a mobilidade marítima, os socialistas que agora querem o ferry durante todo o ano, são os mesmos que, no Governo da República, nada fizeram para que isso fosse uma realidade. A fotografia da ministra com o ferry, em Portimão, não conta. Sobre a taxa de juro, o PS que agora quer reduzir a taxa de juro cobrada aos madeirenses, foi o mesmo que em 2015 prometeu exactamente a mesma coisa e que, passados 3 anos, continua a cobrar 14 milhões de euros em juros à Madeira. Sobre o novo hospital, o PS que agora anuncia dinheiro para a obra, é o mesmo que, desde 2016, tem incluído um artigo sobre esse equipamento de saúde nos sucessivos orçamentos de estado. Apesar disso, a Madeira ainda não recebeu um euro para começar a construção. Pior, só a desfaçatez de fingir que foram dois dedos de conversa com António Costa que desbloquearam o prometido financiamento do novo hospital. Sobre a Venezuela, o PS que volta a prometer apoio para todos os que regressam a Portugal, é o mesmo partido que aceita o voto e o apoio parlamentar do Partido Comunista Português para governar. O mesmo PCP que, em Maio deste ano, saudava a vitória bolivariana nas eleições venezuelanas e que considera a Venezuela um país de justiça e progresso social. Isto já não vai com lata, agora só mesmo com bidão!